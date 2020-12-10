Polícia prende assaltante que roubou o mesmo posto 10 vezes na Serra

Posto de combustíveis em Jardim Limoeiro é alvo de 10 assaltos pela mesma pessoa Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Após ter roubado o mesmo posto de gasolina pela décima vez em um mês, e depois de ter sido agredido por funcionários do estabelecimento localizado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , o assaltante foi localizado e detido pela polícia nesta quarta-feira (09). De acordo com o delegado à frente do 11º Departamento Policial da Serra, em Jacaraípe, Rodrigo Rosa, o suspeito trabalha em uma empresa que presta serviços à empresa multinacional Vale.

Segundo Rosa, o homem identificado como Leandro Leocadio de Moura, de 34 anos, foi localizado em Jardim Camburi. "Logo cedo fomos até a residência dele e encontramos o carro que ele utilizava para cometer os roubos, que estava coberto com a lona e com os vidros quebrados ainda. Na residência dele a gente encontrou a mochila com roupa com mancha de sangue por conta das agressões que ele sofreu. Com essa roupa, de uma terceirizada da Vale, deduzimos que ele trabalhava lá e confirmamos. Fomos até a empresa tentar efetuar a prisão, mas ele conseguiu ir embora. Deram-nos a informação que ele tinha saído na portaria de Jardim Camburi, em Vitória, e então saímos e rodamos o bairro e o encontramos. Ele entrou em uma loja, fomos e efetuamos a prisão", contou.

Your browser does not support the video tag.

De acordo com apuração do repórter Leandro Tedesco, para a TV Gazeta, os frentistas do posto de combustíveis onde os roubos aconteciam disseram que o suspeito sempre aparecia, buscava dinheiro no caixa e ia embora em seguida.

Demandada pela reportagem da TV Gazeta, a companhia Vale informou que está colaborando com as investigações da polícia.

AGRESSÕES

No início da noite de terça-feira (08), o desfecho da tentativa de assalto ao posto em Jardim Limoeiro foi diferente. Funcionários do estabelecimento se revoltaram e agrediram o homem que já assaltou o local repetidas vezes. As cenas foram registradas por câmeras de segurança do local.

Suspeito foi preso nesta quarta-feira (09) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Em todas as ações, o homem age de maneira semelhante: ele chega com o mesmo carro e comete os assaltos. Na terça-feira, entretanto, já precavidos e à espera do assaltante, ao notarem a presença dele no estabelecimento, os funcionários jogaram uma pedra na direção dele que quebrou o vidro da porta do motorista. Na sequência, outro trabalhador desferiu pauladas contra o veículo, um Volkswagen Gol de cor vermelha. Mesmo com estilhaços do vidro sobre o corpo, o assaltante conseguiu ligar o veículo, manobrar na área do próprio posto e fugir do local.

O dono do posto de combustíveis, que fica às margens da BR 101 e funciona ininterruptamente, registrou boletins de ocorrência em todos os assaltos, sendo que o primeiro deles ocorreu no dia 1º de novembro. De lá para cá, ações semelhantes se repetiram e o criminoso seguiu praticando os assaltos.