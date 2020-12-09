Homem é espancado por quatro pessoas no meio da rua em Vila Velha

O local do espancamento fica em frente a uma marmoraria localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, ponto de muita circulação de pessoas.

A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.