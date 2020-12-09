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Violência

Homem é espancado por quatro pessoas no meio da rua em Vila Velha

Caso aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, por volta das 11h30. Vítima sofreu ferimentos na cabeça e perdeu muito sangue. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital. Caso será investigado como tentativa de homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 17:17

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:17

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o espancamento ocorrido em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi espancado e ficou bastante ferido no fim da manhã desta terça-feira, por volta das 11h30, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Após as agressões, o homem ficou caído sobre a calçada e perdeu muito sangue.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, os policiais foram informados que pelo menos quatro pessoas agrediram esse homem, que não foi identificado. O quarteto fugiu do local antes da chegada da viatura. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para resgatar a vítima, que desmaiou após o espancamento. 
O local do espancamento fica em frente a uma marmoraria localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, ponto de muita circulação de pessoas.

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Em nota, a Polícia Civil informa que o fato foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
Vila Velha
O homem ficou caído em frente à marmoraria após ser agredido em Vila Velha Crédito: Divulgação
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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