Frentistas agridem assaltante que roubou posto 10 vezes em um mês na Serra

O frentista jogou uma pedra na direção do assaltante, que momentos antes havia roubado o caixa do posto na Serra Crédito: Divulgação

Funcionários de um posto de combustíveis no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , se revoltaram e agrediram um homem que assaltou o estabelecimento dez vezes no período de um mês. As cenas foram registradas por câmeras de segurança do local nesta terça-feira (8), pouco antes das 18h.

Em todas as ações, o homem age de maneira semelhante: ele chega com o mesmo carro e comete os assaltos. Nesta terça-feira, entretanto, já precavidos e à espera do assaltante, ao notarem sua presença no estabelecimento, os funcionários jogaram uma pedra na direção dele que quebrou o vidro da porta do motorista. Na sequência, outro trabalhador desfere pauladas contra o veículo, um Volkswagen Gol de cor vermelha. Mesmo com estilhaços do vidro sobre o corpo, o assaltante consegue ligar o veículo, manobrar na área do próprio posto e fugir do local.

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O dono do posto de combustíveis, que fica às margens da BR 101 e funciona ininterruptamente, registrou boletins de ocorrência em todos os assaltos, sendo que o primeiro deles ocorreu no dia 1º de novembro. De lá para cá, ações semelhantes se repetiram e o criminoso seguiu praticando os assaltos.

Segundo o gerente do estabelecimento, o homem chega sempre de carro próximo das bombas de combustíveis, rende os frentistas e leva o dinheiro do caixa do estabelecimento.

"Esperamos que a polícia tome uma providência, pois estamos cansados disso. Todo domingo ele vem aqui e nos assalta. É certo que ele vai voltar. Nas dez vezes a polícia foi acionada, foi feito o boletim de ocorrência e ficou por isso. Trabalhamos com medo e chateados com a situação", desabafou o gerente do local, que pediu para não ser identificado.

O posto é muito movimentado e fica na pista lateral da BR 101, na Serra Crédito: Divulgação

Demandada, a Polícia Militar informou que realiza patrulhamento ostensivo na região e pede a colaboração da população por meio do 190 e também pelo Disque-Denúncia 181. Já a Polícia Civil disse que com a confecção dos boletins consegue realizar um monitoramento mais rigoroso da região.