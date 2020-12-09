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Na Praia de Santa Helena

Policial aparta briga e atira para defender homem em posto de Vitória

Segundo informações da TV Gazeta, um rapaz de 18 anos teria começado a briga e agredia um homem com uma pedra. Ao ver a situação, a policial civil pediu para o rapaz parar com as agressões, mas o pedido não foi atendido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 10:05

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 10:05

Policial civil atirou em homem para apartar briga em posto de gasolina Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma policial civil atirou contra um rapaz, de 18 anos, dentro de um posto de combustível, na noite desta terça-feira (8), na Praia de Santa Helena, em Vitória. O rapaz teria iniciado uma briga com outro homem, quando a policial apareceu para apartar a situação. 
Os dois homens brigavam dentro do posto de combustíveis, que fica localizado na Avenida Desembargador Santos Neves. Segundo informações da polícia, o rapaz de 18 anos agredia o outro homem com uma pedra. Ao ver a briga, a policial civil pediu para o rapaz parar com as agressões, mas o pedido não foi atendido.
O rapaz ameaçou agredir também a policial e foi para cima dela com a pedra. Nesse momento, a policial civil sacou a arma e atirou na perna dele. 

RAPAZ TENTOU FUGIR

Polícia Militar e o Samu foram acionados. Mas antes da chegada dos policiais, o rapaz, mesmo baleado na perna, tentou fugir. Ele correu em direção ao Morro da Garrafa, mas acabou capturado e preso pela polícia. 
O homem agredido teve ferimentos graves na cabeça e no rosto. O rapaz de 18 anos, responsável pelas agressões, foi levado para Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória.

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