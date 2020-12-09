Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Vídeo: homem cai de marquise de loja em Colatina

A Polícia Militar informou que o homem subiu no local para realizar manutenção em um aparelho de ar condicionado da loja e a placa caiu junto com ele

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 23:33
Imagem da fachada da loja com a marquise danificada
Um homem caiu da marquise de uma loja em Colatina, nesta terça (8) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem caiu da marquise de uma loja no Centro de Colatina na tarde desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, ele subiu na estrutura para realizar manutenção em um ar-condicionado do estabelecimento, mas a placa da loja se rompeu e caiu junto com ele. A polícia ainda afirmou que a vítima foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.
A polícia informou também que a placa da loja caiu em cima de um carro modelo Chevrolet Onix branco que estava estacionado na rua, mas a dona do veículo não foi localizada. Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que o homem foi socorrido pelos Bombeiros. Confira abaixo:
A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.

Veja Também

Gambá deixa bairros de São Mateus sem energia elétrica

As ações em Mantenópolis após ser 1ª cidade do ES a voltar ao risco alto

Placas de avenida em Vitória são cobertas com nome de Marielle Franco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados