Vídeo: homem cai de marquise de loja em Colatina

Um homem caiu da marquise de uma loja no Centro de Colatina na tarde desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, ele subiu na estrutura para realizar manutenção em um ar-condicionado do estabelecimento, mas a placa da loja se rompeu e caiu junto com ele. A polícia ainda afirmou que a vítima foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.
A polícia informou também que a placa da loja caiu em cima de um carro modelo Chevrolet Onix branco que estava estacionado na rua, mas a dona do veículo não foi localizada. Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que o homem foi socorrido pelos Bombeiros. Confira abaixo:
A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.