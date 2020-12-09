Gambá deixa bairros de São Mateus sem energia elétrica

Vários bairros de São Mateus, no Norte do Estado, ficaram sem energia elétrica no início da noite desta segunda-feira (7). De acordo com a concessionária EDP Espírito Santo, a ocorrência foi causada por um gambá, que entrou em contato com um equipamento de uma subestação da empresa na cidade.
Segundo a concessionária, devido ao contato do animal com o equipamento, foi acionado um sistema de proteção que suspendeu o fornecimento de energia da cidade por cinco minutos.
A EDP informou ainda que após a eliminação de qualquer risco, o sistema foi 100% normalizado automaticamente. "Estamos investigando como ele conseguiu entrar, para adotar todas as medidas e não ocorrer novamente", explicou a empresa.