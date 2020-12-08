Suspeitos de furtar loja em Barra de São Francisco são detidos em São Mateus

Material roubado em loja de Barra de São Francisco Crédito: PMES / Divulgação

Dois suspeitos de furtar uma loja de produtos eletrônicos em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (7), foram detidos horas depois da ação em São Mateus , no Norte do Estado. Um adolescente também foi apreendido suspeito do furto.

Segundo a Polícia Militar , o crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (7). Do local, foram levados vários aparelhos celulares e outros eletroeletrônicos. Após os militares receberem informações sobre o furto e terem acesso ao videomonitoramento, eles receberam informações de que dois dos envolvidos estavam indo para São Mateus.

Os militares encontraram os suspeitos durante a tarde, uma mulher e um adolescente. Ao verem a viatura, eles tentaram fugir, mas foram detidos. Com eles, foram encontrados alguns celulares.

Ao serem questionados, informaram que tinham sido convidados por outros indivíduos e que o restante dos produtos estava escondido na casa de um homem, no bairro Sernamby, também em São Mateus.