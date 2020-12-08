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Horas depois do crime

Suspeitos de furtar loja em Barra de São Francisco são detidos em São Mateus

Na ação da polícia, uma mulher e um homem foram detidos, além de um adolescente apreendido. O furto aconteceu nesta segunda-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 13:01

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 13:01

Material roubado em loja de Barra de São Francisco
Material roubado em loja de Barra de São Francisco Crédito: PMES / Divulgação
Dois suspeitos de furtar uma loja de produtos eletrônicos em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (7), foram detidos horas depois da ação em São Mateus, no Norte do Estado. Um adolescente também foi apreendido suspeito do furto. 
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (7). Do local, foram levados vários aparelhos celulares e outros eletroeletrônicos. Após os militares receberem informações sobre o furto e terem acesso ao videomonitoramento, eles receberam informações de que dois dos envolvidos estavam indo para São Mateus.
Os militares encontraram os suspeitos durante a tarde, uma mulher e um adolescente. Ao verem a viatura, eles tentaram fugir, mas foram detidos. Com eles, foram encontrados alguns celulares.

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Ao serem questionados, informaram que tinham sido convidados por outros indivíduos e que o restante dos produtos estava escondido na casa de um homem, no bairro Sernamby, também em São Mateus.
Diante das informações, foram realizadas buscas que resultaram na detenção de outro indivíduo e na apreensão dos produtos que tinham sido furtados. Os suspeitos foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde também foram entregues os materiais recuperados.

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