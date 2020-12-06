Em abordagem, PRF recupera moto roubada na BR-101 em Aracruz

Motocicleta recuperada pela PRF Crédito: Divulgação/PRF

Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (5), na BR 101, em Aracruz , no Norte do Estado. Agentes da PRF realizavam uma fiscalização no quilômetro 174 da rodovia quando abordaram um ocupante que estava numa moto Honda CG 150 Titan. O proprietário estava com um mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ocupante do veículo  um homem de 34 anos  possuía um mandado de prisão expedido na data de 30 de maio de 2019, pela Vara Criminal do município de Fundão por roubo.

Após realizarem a vistoria nos elementos de identificação veicular, os policiais também constataram que a moto possuía registro para furto/roubo ocorrido no dia 25 de setembro deste ano, em Aracruz. De acordo com a PRF, o condutor  que não possuía nenhum tipo de documentação  afirmou para a equipe que havia pegado a moto emprestada com seu cunhado.

Segundo os policiais, durante os procedimentos, o cunhado do condutor apresentou-se à unidade da polícia em Aracruz. Ele informou que teria adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 2.000,00 de um homem desconhecido no interior do município.