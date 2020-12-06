Em abordagem, PRF recupera moto roubada na BR-101 em Aracruz

Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (5), na BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado. Agentes da PRF realizavam uma fiscalização no quilômetro 174 da rodovia quando abordaram um ocupante que estava numa moto Honda CG 150 Titan. O proprietário estava com um mandado de prisão em aberto.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ocupante do veículo um homem de 34 anos possuía um mandado de prisão expedido na data de 30 de maio de 2019, pela Vara Criminal do município de Fundão por roubo.
Após realizarem a vistoria nos elementos de identificação veicular, os policiais também constataram que a moto possuía registro para furto/roubo ocorrido no dia 25 de setembro deste ano, em Aracruz. De acordo com a PRF, o condutor que não possuía nenhum tipo de documentação afirmou para a equipe que havia pegado a moto emprestada com seu cunhado.
Segundo os policiais, durante os procedimentos, o cunhado do condutor apresentou-se à unidade da polícia em Aracruz. Ele informou que teria adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 2.000,00 de um homem desconhecido no interior do município.
A PRF informou que os envolvidos e a ocorrência foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária em Aracruz.