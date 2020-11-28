Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 262

PRF prende criminosos que faziam homem refém em Cariacica

A polícia informou que a vítima, um homem de 49, saiu do carro em movimento na altura do quilômetro 1 da rodovia e pediu ajuda aos agentes

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 12:53
Viatura da PRF
Vítima afirmou que achava que os assaltantes estavam armados Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens, de 33 e 22 anos, que estavam mantendo um outro homem, de 49 anos, como refém dentro de um carro na BR 262, em Cariacica, no final da tarde desta sexta-feira (27). Segundo a PRF, a vítima achou que os criminosos estivessem armados, mas apenas uma tesoura foi encontrada com um deles.
A PRF informou que realizava fiscalização na altura do quilômetro 1 da rodovia quando viu uma pessoa sair de um carro, modelo Ford Fiesta, que estava ainda em movimento. O homem pediu ajuda aos policiais e informou que estava sendo roubado e mantido como refém pelos outros dois ocupantes do carro.
A vítima relatou aos policiais que estava estacionando o carro em frente a sua casa quando os dois homens o abordaram, sendo que um deles colocou a mão na cintura, na tentativa de simular estar armado, e o obrigaram a entrar no carro. Durante as revistas, os policiais encontraram a tesoura no bolso de um dos assaltantes. Os detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cobilândia, em Vila Velha.

Veja Também

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vila Velha

Perseguição termina em acidente e prisão na Praia da Costa, em Vila Velha

Mulher é esfaqueada após reagir a tentativa de estupro na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados