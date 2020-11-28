PRF prende criminosos que faziam homem refém em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens, de 33 e 22 anos, que estavam mantendo um outro homem, de 49 anos, como refém dentro de um carro na BR 262, em Cariacica, no final da tarde desta sexta-feira (27). Segundo a PRF, a vítima achou que os criminosos estivessem armados, mas apenas uma tesoura foi encontrada com um deles.
A PRF informou que realizava fiscalização na altura do quilômetro 1 da rodovia quando viu uma pessoa sair de um carro, modelo Ford Fiesta, que estava ainda em movimento. O homem pediu ajuda aos policiais e informou que estava sendo roubado e mantido como refém pelos outros dois ocupantes do carro.
A vítima relatou aos policiais que estava estacionando o carro em frente a sua casa quando os dois homens o abordaram, sendo que um deles colocou a mão na cintura, na tentativa de simular estar armado, e o obrigaram a entrar no carro. Durante as revistas, os policiais encontraram a tesoura no bolso de um dos assaltantes. Os detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cobilândia, em Vila Velha.