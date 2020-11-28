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Bairro Eldorado

Mulher é esfaqueada após reagir a tentativa de estupro na Serra

A Polícia Militar afirmou que o suspeito invadiu a casa da vítima e tentou obrigá-la a tirar a roupa; ela conseguiu fugir e pediu ajuda a vizinhos, que acionaram o Samu

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 10:00
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher de 30 anos foi esfaqueada após reagir a uma tentativa de estupro na noite desta sexta-feira (27), no bairro Eldorado, na Serra. A Polícia Militar informou que o suspeito invadiu a casa da vítima e tentou obrigá-la a tirar a roupa. A vítima foi levada para o Hospital São Lucas, em Vitória, em estado grave.
Mulher é esfaqueada após reagir a tentativa de estupro na Serra
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito seria morador do bairro. Para tentar escapar do agressor, a vítima pulou a janela da casa e pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Samu para socorrê-la. A Polícia Militar afirmou ainda que o suspeito foi reconhecido pelo próprio pai.
Quando a PM chegou ao local, a vítima já estava sendo atendida pelo Samu e em seguida foi encaminhada para o hospital. De acordo com informações colhidas pelos policiais no bairro, a vítima foi atacada pelo homem enquanto ela descansava. Ele tentou estuprar a vítima, mas a mulher reagiu e conseguiu fugir. Durante a fuga, no entanto, foi atingida por golpes de faca deixando ferimentos no rosto, braços e costas. O criminoso não foi encontrado.
Com informações de Carolina Monteiro, da TV Gazeta

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