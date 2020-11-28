Mulher é esfaqueada após reagir a tentativa de estupro na Serra

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito seria morador do bairro. Para tentar escapar do agressor, a vítima pulou a janela da casa e pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Samu para socorrê-la. A Polícia Militar afirmou ainda que o suspeito foi reconhecido pelo próprio pai.

Quando a PM chegou ao local, a vítima já estava sendo atendida pelo Samu e em seguida foi encaminhada para o hospital. De acordo com informações colhidas pelos policiais no bairro, a vítima foi atacada pelo homem enquanto ela descansava. Ele tentou estuprar a vítima, mas a mulher reagiu e conseguiu fugir. Durante a fuga, no entanto, foi atingida por golpes de faca deixando ferimentos no rosto, braços e costas. O criminoso não foi encontrado.