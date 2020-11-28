Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homicídio culposo

PC conclui inquérito e indicia instrutor de parapente por morte em Viana

Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e remetido à Justiça no início do mês de novembro, com o indiciamento do piloto do parapente por homicídio culposo
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 21:05

Luiz Bessa, vítima do acidente com parapente em Viana Crédito: reprodução/ Instagram
Após mais de quatro meses da queda de parapente em Viana, na manhã de 12 de julho deste ano, que levou à morte do empresário Luiz Bessa, de 34 anos, o piloto e instrutor Gleidis Amorim de Azevedo, que não teve grandes ferimentos, foi indiciado por homicídio culposo pela Polícia Civil.
Em nota, a PC informou que o inquérito  que foi presidido por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana  foi concluído e remetido à Justiça no início do mês de novembro, com o indiciamento do piloto do parapente por homicídio culposo.

RELEMBRE O ACIDENTE

O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, cai de parapente enquanto realizava um voo com o instrutor Gleidis Amorim de Azevedo foi registrado em vídeo. O acidente aconteceu no final da manhã de 12 de julho, nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.
Assim que desceu, o instrutor acionou o Corpo de Bombeiros e saiu à procura do aluno. A ocorrência foi registrada por volta das 11h20. Os bombeiros fizeram buscas na área, de difícil acesso, e acabaram encontrando a vítima já sem vida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados