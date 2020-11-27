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Triste despedida

Família morta em acidente ao voltar de velório em Minas é sepultada no ES

A autônoma Edimara Ramos de Andrade perdeu o marido, o pai, a única irmã e sua tia na tragédia na BR 418, na cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais. A família, que é de Conceição da Barra, no Norte do Estado, voltava de carro de um velório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 12:06

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:06

As vítimas eram da localidade de Braço do Rio, interior de Conceição da Barra
As vítimas eram da localidade de Braço do Rio, interior de Conceição da Barra Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Familiares e amigos se despediram, no final da tarde desta quinta-feira (26), dos quatro integrantes de uma família de Conceição da Barra, no Norte do Estado, que morreram após o carro em que viajavam cair em um rio, na BR 418, em Minas Gerais. As vítimas voltavam de um velório na cidade mineira de Carlos Chagas.
O sepultamento foi realizado em Braço do Rio, distrito no interior de Conceição da Barra. A morte gerou muita comoção na pequena localidade. A família era conhecida na região. Em função da pandemia do novo coronavírus, o velório teve cerca de uma hora de duração.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS 

  1. Mário Andrade, 63 anos 
  2. Jucimara Ramos, 33 anos (filha de Mário) 
  3. Maria Senhora Andrade, 84 anos (irmã de Mário) 
  4. Jackson Santos Moreira, 37 anos (genro de Mário e cunhado de Jucimara)
Montagem com as fotos os membros da família que morreram em acidente na rodovia BR 481
Corpos da família de Conceição da Barra foram encontrados nesta quinta-feira (25) Crédito: Arquivo Pessoal
A profissional autônoma Edimara Ramos de Andrade era uma das mais abaladas com a partida dos familiares. Ela era casada com Jackson, filha de Mário, irmã de Jucimara e sobrinha de Maria Senhora. É uma pancada, foi minha única irmã, meu pai, meu esposo e minha tia, disse emocionada para TV Gazeta.

MULHER MANDOU FOTO PARA FAMÍLIA POUCO ANTES DE MORRER

Pouco antes do carro em que elas viajavam cair no rio, uma das vítimas mandou uma foto e um áudio para parentes que iriam fazer o mesmo trajeto em seguida. Na foto, Jucimara Ramos mostra as condições da rodovia e faz um alerta aos familiares sobre a chuva e as condições da estrada. "Gente, está chovendo demais. Vem devagar", disse a vítima no áudio. No tom de voz, ela parecia demonstrar preocupação. VEJA A FOTO E OUÇA O ÁUDIO:
Vítima mandou foto para familiares
Vítima mandou foto para familiares Crédito: Jucimara Ramos
Mulher mandou áudio para familiares antes de morrer

O CASO 

Os quatro familiares foram até Minas Gerais para um velório e, por volta das 14h de terça-feira (24), voltavam para Conceição da Barra. Meia hora após saírem, Jucimara fez o aviso que estava chovendo muito na estrada e que deveriam tomar cuidado no caminho. Depois disso, ninguém conseguiu mais contato com os ocupantes do automóvel. Sem notícias, os parentes iniciaram uma campanha para achar os desaparecidos.
Carro caiu em rio de Minas Gerias
Carro caiu em rio de Minas Gerias Crédito: PMRv / Divulgação
Nesta quarta-feira (25), familiares dos desaparecidos resolveram fazer o percurso que o grupo faria para voltar para o Espírito Santo, para tentar encontrá-los. Eles localizaram o veículo. O carro caiu em um rio às margens da rodovia BR 418, entre as cidades de Nanuque e Carlos Chagas, em Minas Gerais.

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