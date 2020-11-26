Mulher mandou foto para família pouco antes de morrer em rio ao voltar de velório

Carro caiu em rio de Minas Crédito: PMRv / Divulgação

Na foto, Jucimara Ramos mostra as condições da rodovia e faz um alerta aos parentes sobre a chuva e as condições da estrada. "Gente, está chovendo demais. Vem devagar", disse a vítima no áudio. No tom de voz, ela parecia demonstrar preocupação.

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Vítima mandou foto para familiares Crédito: Jucimara Ramos

Your browser does not support the audio element. Mulher mandou áudio para familiares antes de morrer

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Mário Andrade, 63 anos Jucimara Ramos, 33 anos (filha de Mário)

Maria Senhora Andrade, 84 anos (irmã de Mário)

Jackson Santos Moreira, 37 anos (genro de Mário)



Corpos da família de Conceição da Barra foram encontrados nesta quinta-feira (25) Crédito: Arquivo Pessoal

O CASO

De acordo com a irmã de uma das vítimas  que não quis ter seu nome publicado  os quatro foram até Minas Gerais para um velório e, por volta das 14h de terça-feira (24), voltavam para Conceição da Barra.

Meia hora após saírem, Jucimara fez o aviso que estava chovendo muito na estrada e que deveriam tomar cuidado no caminho. Depois disso, ninguém conseguiu mais contato com as quatro vítimas. Sem notícias, os parentes iniciaram uma campanha para achar os desaparecidos.

Nesta quarta-feira (25), familiares mineiros dos desaparecidos resolveram fazer o percurso que o grupo faria para voltar para o Espírito Santo, para tentar encontrá-los. Eles que localizaram o veículo. O carro caiu em um rio às margens da rodovia BR 418, entre as cidades de Nanuque e Carlos Chagas, em Minas Gerais.

Carro caiu em um rio de Minas Gerais Crédito: Leitor

"Todos fizeram o mesmo trajeto e não viram nada, mas estava chovendo muito mesmo. Ficamos desesperados, mas não podíamos procurar nada porque estava escuro, à noite, e estávamos tristes porque havíamos acabado de enterrar um tio nosso. Hoje saíram três carros para refazer o percurso, mas ninguém encontrou nada. Um familiar de lá encontrou o carro dentro do rio, em um lugar chamado Curva do Padre", disse a familiar.