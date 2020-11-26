Mulher mandou foto para família pouco antes de morrer em rio ao voltar de velório

Pouco antes de quatro pessoas da mesma família de Conceição da Barra morrerem, quando o carro em que elas viajavam caiu no rio em uma rodovia de Minas Gerais, uma das vítimas mandou uma foto e um áudio para parentes que iriam fazer o mesmo trajeto em seguida. Eles voltavam de um velório no Estado vizinho.
Na foto, Jucimara Ramos mostra as condições da rodovia e faz um alerta aos parentes sobre a chuva e as condições da estrada. "Gente, está chovendo demais. Vem devagar", disse a vítima no áudio. No tom de voz, ela parecia demonstrar preocupação.
VEJA A FOTO E OUÇA O ÁUDIO
Mulher mandou áudio para familiares antes de morrer
QUEM SÃO AS VÍTIMAS
- Mário Andrade, 63 anos
- Jucimara Ramos, 33 anos (filha de Mário)
- Maria Senhora Andrade, 84 anos (irmã de Mário)
- Jackson Santos Moreira, 37 anos (genro de Mário)
O CASO
De acordo com a irmã de uma das vítimas que não quis ter seu nome publicado os quatro foram até Minas Gerais para um velório e, por volta das 14h de terça-feira (24), voltavam para Conceição da Barra.
Meia hora após saírem, Jucimara fez o aviso que estava chovendo muito na estrada e que deveriam tomar cuidado no caminho. Depois disso, ninguém conseguiu mais contato com as quatro vítimas. Sem notícias, os parentes iniciaram uma campanha para achar os desaparecidos.
Nesta quarta-feira (25), familiares mineiros dos desaparecidos resolveram fazer o percurso que o grupo faria para voltar para o Espírito Santo, para tentar encontrá-los. Eles que localizaram o veículo. O carro caiu em um rio às margens da rodovia BR 418, entre as cidades de Nanuque e Carlos Chagas, em Minas Gerais.
"Todos fizeram o mesmo trajeto e não viram nada, mas estava chovendo muito mesmo. Ficamos desesperados, mas não podíamos procurar nada porque estava escuro, à noite, e estávamos tristes porque havíamos acabado de enterrar um tio nosso. Hoje saíram três carros para refazer o percurso, mas ninguém encontrou nada. Um familiar de lá encontrou o carro dentro do rio, em um lugar chamado Curva do Padre", disse a familiar.
Um familiar de Conceição da Barra esteve em Minas Gerais para fazer os procedimentos de identificação e liberação dos corpos. Eles serão encaminhados para o Espírito Santo nesta quinta-feira (26).