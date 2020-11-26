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Quatro mortos

Mulher mandou foto para família pouco antes de morrer em rio ao voltar de velório

O carro voltava para o ES, quando caiu em um rio na BR 418, em Minas. Os quatro ocupantes, da mesma família de Conceição da Barra, foram encontrados mortos. Ela também enviou um áudio

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 11:00
Carro caiu em rio de Minas Gerias
Carro caiu em rio de Minas  Crédito: PMRv / Divulgação
Pouco antes de quatro pessoas da mesma família de Conceição da Barra morrerem, quando o carro em que elas viajavam caiu no rio em uma rodovia de Minas Gerais, uma das vítimas mandou uma foto e um áudio para parentes que iriam fazer o mesmo trajeto em seguida. Eles voltavam de um velório no Estado vizinho.
Na foto, Jucimara Ramos mostra as condições da rodovia e faz um alerta aos parentes sobre a chuva e as condições da estrada. "Gente, está chovendo demais. Vem devagar", disse a vítima no áudio. No tom de voz, ela parecia demonstrar preocupação.

VEJA A FOTO E OUÇA O ÁUDIO 

Vítima mandou foto para familiares
Vítima mandou foto para familiares Crédito: Jucimara Ramos
Mulher mandou áudio para familiares antes de morrer

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

  1. Mário Andrade, 63 anos  
  2. Jucimara Ramos, 33 anos (filha de Mário)
  3. Maria Senhora Andrade, 84 anos (irmã de Mário)
  4. Jackson Santos Moreira, 37 anos (genro de Mário)
Montagem com as fotos os membros da família que morreram em acidente na rodovia BR 481
Corpos da família de Conceição da Barra foram encontrados nesta quinta-feira (25) Crédito: Arquivo Pessoal

O CASO

De acordo com a irmã de uma das vítimas  que não quis ter seu nome publicado  os quatro foram até Minas Gerais para um velório e, por volta das 14h de terça-feira (24), voltavam para Conceição da Barra.
Meia hora após saírem, Jucimara fez o aviso que estava chovendo muito na estrada e que deveriam tomar cuidado no caminho. Depois disso, ninguém conseguiu mais contato com as quatro vítimas. Sem notícias, os parentes iniciaram uma campanha para achar os desaparecidos. 
Nesta quarta-feira (25), familiares mineiros dos desaparecidos resolveram fazer o percurso que o grupo faria para voltar para o Espírito Santo, para tentar encontrá-los. Eles que localizaram o veículo.  O carro caiu em um rio às margens da rodovia BR 418, entre as cidades de Nanuque e Carlos Chagas, em Minas Gerais.
Carro caiu em um rio de Minas Gerias
Carro caiu em um rio de Minas Gerais Crédito: Leitor
"Todos fizeram o mesmo trajeto e não viram nada, mas estava chovendo muito mesmo. Ficamos desesperados, mas não podíamos procurar nada porque estava escuro, à noite, e estávamos tristes porque havíamos acabado de enterrar um tio nosso. Hoje saíram três carros para refazer o percurso, mas ninguém encontrou nada. Um familiar de lá encontrou o carro dentro do rio, em um lugar chamado Curva do Padre", disse a familiar. 
Um familiar de Conceição da Barra esteve em Minas Gerais para fazer os procedimentos de identificação e liberação dos corpos.  Eles serão encaminhados para o Espírito Santo nesta quinta-feira (26). 

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