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Minas Gerais

Família de Conceição da Barra morre em acidente ao voltar de velório

O carro com os quatro ocupantes, que voltavam do velório de um parente, caiu em um rio na BR 418, próximo a cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 22:21

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 22:21

Montagem com as fotos os membros da família que morreram em acidente na rodovia BR 481
Corpos da família de Conceição da Barra foram encontrados nesta quinta-feira (25) Crédito: Arquivo Pessoal
Os corpos de quatro pessoas de uma mesma família de Conceição da Barra, no Norte do Estado, que estavam desaparecidas foram encontrados nesta quarta-feira (25). Mário Andrade, de 63 anos, Maria Senhora Andrade, 74, Jackson Santos Moreira, 37 e Jucimara Ramos, 33, estavam um carro que caiu em um rio às margens da rodovia BR 418, próximo a cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais.
De acordo com a irmã de uma das vítimas  que não quis ter seu nome publicado  os quatro foram até Minas Gerais para um velório e, por volta das 14h de terça-feira (24), voltavam para Conceição da Barra, no mesmo carro. Outros parentes também faziam o mesmo trajeto, em outros veículos. Meia hora depois, Jucimara ligou e avisou que estava chovendo muito na estrada e que deveriam tomar cuidado no caminho. Depois disso, não conseguiram mais contato com as nenhuma das quatro vítimas.
"Todos fizeram o mesmo trajeto e não viram nada, mas estava chovendo muito mesmo. Ontem ficamos desesperados, mas não podíamos procurar nada porque estava escuro, à noite, e estávamos tristes porque havíamos acabado de enterrar um tio nosso. Hoje saíram três carros para refazer o percurso, mas ninguém encontrou nada. Um familiar de lá encontrou o carro dentro do rio, em um lugar chamado Curva do Padre", disse.
Um familiar de Conceição da Barra está em Minas Gerais aguardando os procedimentos de identificação e liberação dos corpos. "Ele disse que os quatro faleceram, estavam no mesmo carro. O que eu sei é que eles passaram direto na curva e caíram na ribanceira. Não tenho informações sobre o carro", informou José Jerônimo Barbosa Ferreira, pai de criação de Jucimara Ramos, que está em contato com esse parente.
"Foi uma fatalidade, mas a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, para viver e para morrer. Chegou a hora deles", lamentou Jerônimo.

TRABALHOS DA POLÍCIA NO LOCAL ATÉ Á NOITE

No início da tarde desta quarta-feira (25), foram divulgadas informações de um carro que teria sido encontrado dentro de um rio em Minas Gerais, próximo da cidade de onde a família saiu. Segundo informações da Delegacia de Carlos Chagas, o veículo foi encontrado em um rio a 18 quilômetros da cidade mineira, nas margens da BR 418. A perícia da cidade de Nanuque foi acionada. Até depois das 20h, equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária trabalhavam no local para retirar o veículo do rio.

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