Família de Conceição da Barra morre em acidente ao voltar de velório

Corpos da família de Conceição da Barra foram encontrados nesta quinta-feira (25) Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com a irmã de uma das vítimas  que não quis ter seu nome publicado  os quatro foram até Minas Gerais para um velório e, por volta das 14h de terça-feira (24), voltavam para Conceição da Barra, no mesmo carro. Outros parentes também faziam o mesmo trajeto, em outros veículos. Meia hora depois, Jucimara ligou e avisou que estava chovendo muito na estrada e que deveriam tomar cuidado no caminho. Depois disso, não conseguiram mais contato com as nenhuma das quatro vítimas.

"Todos fizeram o mesmo trajeto e não viram nada, mas estava chovendo muito mesmo. Ontem ficamos desesperados, mas não podíamos procurar nada porque estava escuro, à noite, e estávamos tristes porque havíamos acabado de enterrar um tio nosso. Hoje saíram três carros para refazer o percurso, mas ninguém encontrou nada. Um familiar de lá encontrou o carro dentro do rio, em um lugar chamado Curva do Padre", disse.

Um familiar de Conceição da Barra está em Minas Gerais aguardando os procedimentos de identificação e liberação dos corpos. "Ele disse que os quatro faleceram, estavam no mesmo carro. O que eu sei é que eles passaram direto na curva e caíram na ribanceira. Não tenho informações sobre o carro", informou José Jerônimo Barbosa Ferreira, pai de criação de Jucimara Ramos, que está em contato com esse parente.

"Foi uma fatalidade, mas a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, para viver e para morrer. Chegou a hora deles", lamentou Jerônimo.

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