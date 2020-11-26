Família de Conceição da Barra morre em acidente ao voltar de velório

Os corpos de quatro pessoas de uma mesma família de Conceição da Barra, no Norte do Estado, que estavam desaparecidas foram encontrados nesta quarta-feira (25). Mário Andrade, de 63 anos, Maria Senhora Andrade, 74, Jackson Santos Moreira, 37 e Jucimara Ramos, 33, estavam um carro que caiu em um rio às margens da rodovia BR 418, próximo a cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais.
De acordo com a irmã de uma das vítimas que não quis ter seu nome publicado os quatro foram até Minas Gerais para um velório e, por volta das 14h de terça-feira (24), voltavam para Conceição da Barra, no mesmo carro. Outros parentes também faziam o mesmo trajeto, em outros veículos. Meia hora depois, Jucimara ligou e avisou que estava chovendo muito na estrada e que deveriam tomar cuidado no caminho. Depois disso, não conseguiram mais contato com as nenhuma das quatro vítimas.
"Todos fizeram o mesmo trajeto e não viram nada, mas estava chovendo muito mesmo. Ontem ficamos desesperados, mas não podíamos procurar nada porque estava escuro, à noite, e estávamos tristes porque havíamos acabado de enterrar um tio nosso. Hoje saíram três carros para refazer o percurso, mas ninguém encontrou nada. Um familiar de lá encontrou o carro dentro do rio, em um lugar chamado Curva do Padre", disse.
Um familiar de Conceição da Barra está em Minas Gerais aguardando os procedimentos de identificação e liberação dos corpos. "Ele disse que os quatro faleceram, estavam no mesmo carro. O que eu sei é que eles passaram direto na curva e caíram na ribanceira. Não tenho informações sobre o carro", informou José Jerônimo Barbosa Ferreira, pai de criação de Jucimara Ramos, que está em contato com esse parente.
"Foi uma fatalidade, mas a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, para viver e para morrer. Chegou a hora deles", lamentou Jerônimo.
TRABALHOS DA POLÍCIA NO LOCAL ATÉ Á NOITE
No início da tarde desta quarta-feira (25), foram divulgadas informações de um carro que teria sido encontrado dentro de um rio em Minas Gerais, próximo da cidade de onde a família saiu. Segundo informações da Delegacia de Carlos Chagas, o veículo foi encontrado em um rio a 18 quilômetros da cidade mineira, nas margens da BR 418. A perícia da cidade de Nanuque foi acionada. Até depois das 20h, equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária trabalhavam no local para retirar o veículo do rio.