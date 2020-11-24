Corpo de guarda-vidas desaparecido é encontrado em praia de Vila Velha

Max de Jesus Oliveira tinha mais de 10 anos de experiência na profissão de guarda-vidas Crédito: Arquivo pessoal

Um corpo foi encontrado na Praia de Itaparica, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (23). Pessoas que estavam praticando atividades físicas na praia viram o corpo boiando na água e o puxaram para a areia. Segundo a Prefeitura de Vila Velha , a vítima é Max de Jesus Oliveira, de 33 anos, que trabalhava como guarda-vidas no local e estava desaparecido desde o último sábado (21). A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o corpo foi localizado a 100 metros do local onde Max trabalhava. Ele desapareceu após dar um mergulho no mar. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros afirmou que iniciou as buscas imediatamente após o sumiço do guarda-vidas, com equipes de mergulho e embarcação superficial, apesar de não saber a precisão de onde Max havia mergulhado.

Elies Silva de Oliveira Júnior, irmão de Max, reconheceu a vítima e afirmou que já esperava pela notícia do falecimento do irmão, pelo tempo desde o desaparecimento. Segundo ele, Max era uma pessoa querida em todos os lugares por onde passava.

"Era de se esperar, pelo tempo que já tinha se passado. Queríamos que ele estivesse vivo, mas veio de forma que já esperávamos. Lógico que tem a dor, mas o Senhor conforta em todo o tempo, graças a Deus. Vida que segue. É um sentimento de alívio e gratidão a Deus. Ele era muito querido, tanto na Bahia quanto aqui no Espírito Santo. Era um cara muito querido, tanto na rua quanto em casa, um exemplo de filho", disse Elies.

Max foi descrito como um mergulhador experiente e as causas do desaparecimento ainda estão sendo investigadas. Segundo familiares de Max, o guarda-vidas possuía mais de 10 anos de experiência e conhecia bem a região. A Polícia Civil informou, na noite desta segunda-feira (23), que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

SAIU E NÃO VOLTOU

Câmeras da Central de Videomonitoramento captaram o momento em que o guarda-vidas entrou na água, mas não registrou imagens dele saindo do mar, já que o equipamento fica em movimento automático, frisou a prefeitura em nota. Segundo a prefeitura, o guarda-vidas desaparecido foi visto pela última vez quando se dirigia à colônia de pescadores na orla de Itaparica, depois de fazer alongamento na areia logo após ter saído da água onde treinava, segundo informações repassadas por outros colegas de trabalho.

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Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros também estavam atuando nas buscas por Max, que foram retomadas na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Prefeitura de Vila Velha, uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros realizou buscas na região da Ilha das Graças e da Ilha Pituã, enquanto uma embarcação da Marinha do Brasil atuou na região das ilhas dos Pacotes, Itatiaia e também na Ilha das Graças, adentrando ao mar.