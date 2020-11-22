Corpo de Bombeiros busca por guarda-vidas que sumiu em Vila Velha

Guarda-vidas entrou no mar para nadar na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um guarda-vidas é dado como desaparecido desde o início da noite de sábado (21), após dar um mergulho na Praia de Itaparica, em Vila Velha . Segundo o Corpo de Bombeiros Militar , "ninguém soube informar o ponto exato onde a suposta vítima teria sumido, mas as buscas foram iniciadas na parte da manhã, pela equipe do mergulho, com embarcação, de forma superficial, na região".

O guarda-vidas, que ainda não foi localizado, foi identificado como Max de Jesus Oliveira, de 33 anos, e segundo a Prefeitura de Vila Velha , é um dos profissionais da empresa responsável pela prestação do serviço de salvamar no município.

A Prefeitura informou, por meio da Secretaria de Defesa Civil e Trânsito, que, ao tomar conhecimento do desaparecimento do guarda-vida acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar para buscas na água nas imediações da Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica.

Diante da impossibilidade das buscas na água no período noturno, o serviço foi iniciado na manhã deste domingo (22). Segundo relatos, o guarda-vidas foi visto pela última vez quando se dirigia à colônia de pescadores na orla de Itaparica, depois de ter saído da água onde treinava", informou a prefeitura.

Equipe de mergulho acionada neste domingo (22) para buscas de um guarda-vidas desaparecido desde ontem. Ele entrou no mar para prática de atividade física e não retornou. As buscas foram iniciadas às 9h e finalizadas às 17h. A suposta vítima ainda não foi encontrada. pic.twitter.com/X2mjf7JTn9 — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) November 22, 2020

Uma embarcação da Marinha também foi acionada para intensificar as buscas no mar, que estão sendo acompanhadas pela família do rapaz.

Max foi descrito como um guarda-vidas bastante experiente, entretanto, as circunstâncias do desaparecimento ainda estão sendo averiguadas, ressaltou a prefeitura de Vila Velha.

Guarda-vida Max de Jesus Oliveira é dado como desaparecido após mergulho Crédito: Acervo pessoal

Segundo a prefeitura, embora as câmeras da Central de Videomonitoramento tenham captado o momento em que o guarda-vidas entrou na água e não tenham registrado as imagens dele saindo do mar  o equipamento fica acionado em movimento automático  outros guarda-vidas o viram fazendo alongamento na areia e depois seguindo em direção à colônia dos pescadores.

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