Rebocador afunda com 18 tripulantes em campo da Petrobras, no Litoral do RJ

Rebocador Carmem afundou na Bacia de Santos Crédito: SindipetroNF/Reprodução

Veja o vídeo dos resgates no final da matéria. Um rebocador, chamado Carmem, afundou próximo à plataforma P-31, localizada no campo de Albacora, na Bacia de Campos, próximo ao Rio de Janeiro , nesta sexta-feira (20). O navio saiu de Niterói no dia 15 de novembro. Os 18 tripulantes que estavam na embarcação foram salvos.

O campo de Albacora é administrado pela gerência da Petrobras do Espírito Santo . A embarcação pertence a empresa OceanPact Geociências, que informou que no momento do incidente o rebocador não realizava nenhuma atividade de apoio a qualquer unidade marítima de petróleo e gás.

Por meio de nota, a OceanPact informou que o rebocador realizava atividade de batimetria quando naufragou por volta das 4h55 da madrugada, após o abandono da tripulação. A empresa reforçou que a atividade é autorizada pela Marinha Brasileira.

"O navio adernou (inclinou para um dos lados) às 04h25, a cerca de 53 milhas náuticas do Cabo de São Tomé, na Bacia de Campos, em profundidade próxima a 250 metros, e a tripulação decidiu por abandonar a embarcação conforme orientação de procedimentos de segurança", disse a OceanPact.

Os 18 tripulantes foram resgatados por balsas salva-vidas e estão em segurança a bordo das embarcações que atenderam ao chamado de socorro. Segundo a empresa, não há nenhum ferido ou desaparecido e todos os tripulantes resgatados passam bem.

"Nossos times de gestão de emergência e crise foram acionados e o comitê de investigação de incidente definido para apuração das causas deste evento. A Marinha do Brasil já foi devidamente informada do incidente. A OceanPact Geociências está prestando todo o apoio necessário aos tripulantes e a seus familiares e à disposição para esclarecimentos que se façam necessários às autoridades", informou a OceanPact.

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Fotografias e vídeos do resgate foram cedidos pelo Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo.

O Sindicato do Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) informou que vai cobrar o devido suporte aos trabalhadores resgatados. Além disso, eles também vão exigir a participação do sindicato na comissão de investigação do acidente.

Navio de apoio à plataforma da Petrobras afundou na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro Crédito: Ocean/Reprodução

REBOCADOR DESAPARECIDO NO ES

Eric Barcelos Rangel , de 56 anos desapareceu no mar, no dia 1°, após rebocador afundar no litoral de Guarapari. Nesta sexta-feira (20), o Sindipetro afirma que combinação de jornadas prolongadas e número reduzido de tripulantes abre espaço para acidentes.

O marítimo estava com outros dois tripulantes no rebocador, que seguia de Vitória para o Porto de Açu, em São João da Barra, no Norte do Rio de Janeiro. Os colegas de Eric foram resgatados no dia 02, após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto.