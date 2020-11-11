Petrobras informa anulação de sentença da Petros e Previ em Câmara de arbitragem

O processo contra a Petrobras foi aberto em 2017 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Petrobras informa que a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro anulou nesta terça-feira (11), a sentença parcial da arbitragem instaurada pela Fundação Petrobras de Seguridade Pessoal (Petros) e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), da B3.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que a sentença levou em conta graves falhas e impropriedades, mas não cita detalhes, lembrando que a ação judicial tramita em segredo de justiça. A Petrobras reitera que continuará a se defender vigorosamente, em respeito a seus acionistas, em todas as arbitragens de que é parte.

Os fundos de pensão Petros e Previ querem ser indenizados pela petrolífera por conta das perdas que tiveram com a desvalorização das ações da empresa, a partir do momento em que vieram à tona informações sobre fraudes nos relatórios financeiros e comunicados divulgados pela estatal ao mercado.