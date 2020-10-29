ES vai acompanhar Petrobras de perto para blindar investimentos

"Depois de todas as dificuldades que a Petrobras passou nos últimos anos, houve um afastamento da empresa. Retomar esse diálogo agora é fundamental. É uma empresa importante para o Estado e nós queremos aqui, cada vez mais, fortalecer as empresas do setor de petróleo, por isso implementamos aqui o 'Repetro capixaba' (que reduziu impostos para peças do setor de petróleo), para dar esse incentivo"

Um dos presentes no encontro, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, explicou que a reunião mensal tem como objetivo permitir ao Estado "monitorar os projetos e passos da empresa". "Acredito que foi o ponto principal, conquistar esse alinhamento com um canal de diálogo constante. Diante da importância que a empresa tem para o Estado e para o Brasil, é muito bom a gente poder acompanhar o desenvolvimento de ações, investimentos e também desinvestimentos aqui", disse.