Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos Crédito: Divulgação/Agência Petrobras

Your browser does not support the audio element. Petrobras chega a 1 bilhão de barris de óleo produzidos no Sul do ES

Petrobras informou que alcançou nesta quarta-feira (20) a marca de 1 bilhão de barris de óleo produzidos na área de Parque das Baleias, localizada na porção capixaba da Bacia de Campos, no Sul do Espírito Santo . A região é a que mais produz óleo e gás no Estado e conta com reservatórios na camada pré-sal.

Formada pelos campos de Novo Jubarte (que passou a englobar outros seis após unificação no ano passado), além de Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu e Pirambú, a área tem, atualmente, 44 poços produtores e 21 injetores que são interligados a quatro plataformas em operação, todas do tipo FPSO (unidade que produz, armazena e transfere óleo).

Marataízes, Itapemirim e São elas a P-58, a P-57, a FPSO Capixaba e a FPSO Cidade de Anchieta. Essas plataformas se localizam na área litorânea entre os municípios de Presidente Kennedy Anchieta , há pelo menos 75 quilômetros da costa.

Segundo a Petrobras, no primeiro trimestre de 2020, a produção média diária no Parque das Baleias foi de 222 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, sendo 71% provenientes de reservatórios no pré-sal.

O campo de Jubarte, primeiro a ser descoberto na área, em 2001, foi o quarto com maior volume de produção no país no primeiro trimestre de 2020.

COMO É A PRODUÇÃO NO PARQUE DA BALEIAS?

O petróleo produzido no Parque das Baleias é tratado e temporariamente armazenado nos tanques das embarcações, até ser transferido para o navio aliviador.

Já o gás natural produzido na FPSO Cidade de Anchieta e na P-58 é escoado por um duto rígido até uma plataforma fixa desabitada denominada MOP (Módulo de Operação de Pigagem), também na região Sul.

Vista aérea da P-57, no Parque das Baleias, litoral Sul do ES Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Petrobras

Após sair do MOP, esse gás escoa por um duto marítimo até a Unidade de Tratamento de Gás e Condensado de Cacimbas (UTGC), localizada em Linhares.