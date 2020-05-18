Petrobras inicia produção em reservatório administrado pelo ES

Plataforma na Bacia de Campos Crédito: Petrobras/Divulgação

Petrobras iniciou a produção no campo de Albacora, localizado no pré-sal da Bacia de Campos e área administrada pela unidade da empresa no Espírito Santo. A empresa está fazendo oTeste de Longa Duração (TLD) na área do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) de Forno no poço 3-AB-125-RJS (3-BRSA-1123-RJS), localizado a aproximadamente a 120 quilômetros da costa fluminense.

O TLD tem o objetivo de avaliar o comportamento do reservatório em produção e as características do seu petróleo. As informações técnicas coletadas durante a fase de testes subsidiarão o desenvolvimento complementar do campo, que integra o projeto de revitalização de Albacora, do qual Forno faz parte.

Ter uma reserva nesta área do pré-sal, abaixo do reservatório do pós-sal, é importante porque abre uma perspectiva para o campo e para sua revitalização, destaca o diretor de Exploração & Produção da Petrobras, Carlos Alberto Pereira de Oliveira.

O campo de Albacora, na Bacia de Campos, a 184 km da cidade de Macaé, iniciou sua produção nos reservatórios do pós-sal em 1987, com o FPSO PP Morais. A partir de indícios de óleo na camada pré-sal da concessão, a Petrobras deu início ao PAD na área denominada Forno, onde já foram realizadas atividades de perfuração e sísmica.

O TLD é uma nova fase do PAD, que prevê a interligação do poço ao FPSO P-31, ancorado em lâmina dágua de aproximadamente 325 metros. Essa fase pretende comprovar o potencial produtivo do reservatório, quando a produção terá caráter de teste.