Após adiar projeto, Petrobras inicia contratação de plataforma para o ES

Plataforma P-57 é uma das que produz petróleo e gás no Parque das Baleias, litoral Sul do ES Crédito: Ari Versiani

O edital para contratação do FPSO (unidade que produz, armazena e transfere óleo) foi publicado na segunda-feira (19) pela estatal. Além do afretamento, ele prevê ainda que a empresa contratada faça a operação da unidade durante a vigência do contrato e que o navio-plataforma tenha capacidade para produzir 100 mil barris/dia de óleo. As propostas deverão ser entregues no dia 17 de março de 2021.

Em vídeo publicado por Casagrande nas redes sociais, o diretor-executivo de Relacionamento Institucional da Petrobras, Roberto Furian Ardenghy, reforçou o compromisso do investimento e que garantiu que a empresa vai continuar operando no Estado, apesar dos diversos anúncios recentes de desinvestimento e da sua intenção de deixar os campos produtores da Bacia do Espírito Santo (porção que compreende o Norte capixaba, indo da Grande Vitória até a divisa com a Bahia).

"Hoje, nós estamos olhando o mercado de petróleo do Brasil com a perspectiva internacional, mas o Espírito Santo é um Estado que permanece nas prioridades da Petrobras. O projeto do Parque das Baleias está no portfólio e na carteira de investimentos da empresa, e quero reiterar a nossa intenção de não só permanecer no Estado como também, cada vez mais, podermos apoiar e desenvolver projetos de exploração de petróleo no Espírito Santo" Roberto Furian Ardenghy - Diretor executivo de Relacionamento Institucional da Petrobras

Para o diretor de Comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), Etory Sperandio, a manutenção do projeto Integrado Parque das Baleias na carteira da empresa e a sinalização do executivo de que a estatal continuará no Estado são sinais positivos. "São bons sinais, mas é preciso ficar atento aos movimentos da companhia para ver se isso vai se concretizar", comentou.

Casagrande comemorou: "A Petrobras dizer que vai continuar aqui, que eles não vão abrir mão dos investimentos no Estado, é algo muito positivo. A carteira de investimentos da empresa para os próximos 5 anos será divulgada em novembro e o Parque das Baleias estará nela. E além do FPSO, eles têm outras áreas que estão prospectando no Estado e vão continuar fazendo investimentos aqui", disse para A Gazeta.

O PROJETO

Antes, estava previsto que, a partir da chegada do novo navio, ocorreria a desmobilização e descomissionamento da FPSO Capixaba, que atua em sete poços. Com o adiamento, ficou mantido o remanejamento desses poços dessa plataforma para outras da região em 2022.

Já a nova embarcação vai assumir os poços em 2024, além de outros quatro, totalizando 11, sendo sete produtores e quatro injetores. O navio será interligado ainda a outras plataformas em operação, como a P-58, a P-57 e a Cidade de Anchieta. Ao todo, o campo de Jubarte terá 25 poços em atividade simultânea.

Projeto Integrado Parque das Baleias, em Novo Jubarte, Litoral Sul do ES Crédito: Petrobras/Reprodução

O empreendimento, quando estiver em fase de instalação e de operação, terá papel fundamental para abrir oportunidades para a cadeia de fornecedores do Estado, principalmente para empresas como o Estaleiro Jurong Aracruz e a Imetame.