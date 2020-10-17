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Pela 3ª vez

Casagrande cobra Petrobras por adiar de novo projeto bilionário no ES

Pelas redes sociais, o governador do Espírito Santo criticou a petrolífera por postergar o investimento do projeto Integrado Parque das Baleias, que prevê a instalação de nova plataforma no Litoral Sul capixaba

Públicado em 

17 out 2020 às 13:17
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Data: 14/12/2019 - ES - Vitória - O governador Renato Casagrande durante entrevista ao jornal A Gazeta
Data: 14/12/2019 - ES - Vitória - O governador Renato Casagrande durante entrevista ao jornal A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), publicou em seu twitter, na tarde deste sábado, uma mensagem dura em que cobra explicações da Petrobras sobre as decisões recentes da companhia de adiar projetos no Estado.
Na última sexta-feira (16), a petroleira anunciou que o projeto Integrado Parque das Baleias (IPB), que prevê a instalação de uma nova plataforma no Litoral Sul capixaba, será adiado por cerca de mais um ano. Esta é a terceira vez que o empreendimento - o maior para o offshore capixaba desde 2014, quando foi instalada a plataforma P-58 - é postergado pela empresa.
Inicialmente a unidade foi planejada para começar a operar em 2021, agora, a nova data prevista é 2024. Mas, para fontes da área, conforme a coluna mostrou na publicação “O ‘coma induzido’ de projeto da Petrobras no ES”, o adiamento reiterado sinaliza que o investimento bilionário previsto para o IPB pode nem mesmo sair do papel.
Pelas redes sociais, o governador além de criticar a postergação do projeto no Parque das Baleias, citou a ociosidade de instalações existentes tanto em relação à exploração de petróleo quanto no tratamento do gás e cobrou que a Petrobras dê explicações sobre os planos da empresa para o Estado.

Veja Também

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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beatriz seixas Economia Petrobras Renato Casagrande Petróleo Governo do ES
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