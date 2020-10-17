O “coma induzido” de projeto da Petrobras no ES

Plataforma FPSO Capixaba opera no Parque das Baleias e tem previsão de ser desmobilizada em 2022 Crédito: Petrobras/Divulgação

De fato a crise internacional do preço do barril do petróleo e todos os reflexos que o novo coronavírus trouxeram pesam no plano estratégico de qualquer empresa, mas isso não pode ser encarado de forma isolada. As próprias decisões anteriores de postergação da plataforma indicam que há tempos o Integrado Parque das Baleias deixou de fazer parte da lista de prioridades da Petrobras

Aliás, não é novidade que os olhos e os recursos da petroleira estão voltados principalmente para o pré-sal da Bacia de Santos, onde o volume e a rentabilidade da produção são mais altos.

Há outro detalhe do projeto no Espírito Santo que acaba contribuindo para que a entrada de uma nova unidade não seja tão urgente. A nova plataforma vai operar em uma região em que a produção já é realizada.

A ideia é que o Integrado Parque das Baleias seja uma espécie de “upgrade” das atividades realizadas pelo FPSO Capixaba, previsto para ser desmobilizado em 2022. Ou seja, mesmo sem realizar o investimento bilionário, a Petrobras continua garantindo a produção ou pelo menos parte dela por mais dois anos.

“O projeto do Integrado tem poços novos e tem poços remanejados. Se esse óleo já está entrando para a empresa, em um momento em que ela precisa passar o pente-fino nos gastos, não faz sentido investir em um novo navio ali”, avaliou uma fonte ligada à Petrobras.

Sem contar que não surpreenderia se, na divulgação do próximo plano de negócios (2021-2025), o descomissionamento da FPSO Capixaba também ficasse para depois. O prazo dessa desativação, entretanto, não deve ser a perder de vista. A unidade já está muito próxima de atingir o tempo médio de vida útil de uma plataforma, que é de cerca de 15 anos. Postegar demais pode representar risco operacional.

Ainda que para a Petrobras não valha a pena empregar energia e recursos no projeto Integrado Parque das Baleias, neste momento, mantê-lo em seu planejamento indicando que ele pode ser recuperado em breve é uma estratégia da petrolífera também do ponto de vista político. É uma forma de manter o bom relacionamento institucional Para um grande conhecedor da área, cancelar o empreendimento causaria “confusão e mal-estar” com o governo do Estado.