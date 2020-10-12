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Frustração de receitas

Crise do petróleo: Fundo Soberano vai "perder" R$ 150 milhões em 2020

Fundo, criado pelo governo do ES com objetivo de formar uma poupança intergeracional, vai arrecadar menos do que o previsto em função da pandemia e da crise do preço do barril do petróleo

Públicado em 

12 out 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Preço do barril de petróleo despencou no mercado internacional
Preço do barril de petróleo despencou no mercado internacional Crédito: Alexey Hulsov/Pixabay
Até agosto deste ano, o governo do Estado acumula um saldo de R$ 308 milhões no Fundo Soberano (Funses), que é o fundo criado para receber o dinheiro dos royalties do petróleo com o objetivo de gerar uma poupança intergeracional.
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) estima que o Funses feche 2020 com R$ 363 milhões. O valor é cerca de R$ 150 milhões menor do que era previsto para este ano. A pandemia do novo coronavírus e a crise do preço do petróleo no mercado internacional são as responsáveis pela frustração das receitas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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