Crise do petróleo: Fundo Soberano vai "perder" R$ 150 milhões em 2020

Até agosto deste ano, o governo do Estado acumula um saldo de R$ 308 milhões no Fundo Soberano (Funses), que é o fundo criado para receber o dinheiro dos royalties do petróleo com o objetivo de gerar uma poupança intergeracional.
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) estima que o Funses feche 2020 com R$ 363 milhões. O valor é cerca de R$ 150 milhões menor do que era previsto para este ano. A pandemia do novo coronavírus e a crise do preço do petróleo no mercado internacional são as responsáveis pela frustração das receitas.