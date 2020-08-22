Petrobras vai vender 5 campos terrestres, gasodutos e terminal no Norte do ES

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

Polo Norte Capixaba, localizado no Petrobras colocou à venda o total de suas participações no conjunto de concessões dolocalizado no Norte do Espírito Santo . Entre os ativos estão: cinco campos terrestres com instalações integradas, estações de tratamento de óleo, gasodutos, oleodutos, o Terminal Norte Capixaba (TNC) e a Estação Fazenda Alegre. O detalhamento dos desinvestimentos foi divulgado ao mercado na noite desta sexta-feira (21).

"Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultraprofundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos" Petrobras - em nota

O Polo Norte Capixaba, localizado na Bacia do Espírito Santo, compreende os campos de Cancã (CNC), Cancã Leste (CNCL), Fazenda Alegre (FAL), Fazenda São Rafael (FSRL) e Fazenda Santa Luzia (FSL). Ele está localizado nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus (veja no mapa abaixo). A Petrobras é operadora em todas as concessões do polo, com 100% de participação.

Mapa: Polo Norte Capixaba está localizado na Bacia do Espírito Santo, no Espírito Santo, nos municípios de Jaguaré, Linhares e São Mateus Crédito: Reprodução/Petrobras

Ao todo, ele possui 269 poços em operação, três estações de tratamento de óleo, quatro estações satélites no campo de Fazenda Alegre e 73,81 km de gasodutos e oleodutos. Em 2019, a produção média do Polo Norte Capixaba foi de 7.041 bpd de óleo e 56,4 mil m³/d de gás.

O polo compreende ainda o Terminal Norte Capixaba (TNC), operado pela Transpetro, e todas as instalações de produção contidas no ring fence (jazidas) das cinco concessões que também fazem parte do complexo (Campos de Fazenda Alegre, Cancã e Cancã Leste possuem prazo contratual até 2052, 2034 e 2045, respectivamente). Além dele, a titularidade de alguns terrenos do local também faz parte da oportunidade.

O TNC é constituído de cinco tanques de recebimento de petróleo e condensado (aproximadamente 16.160 m³ cada) com medição operacional em linha na sua entrada. Ele também possui infraestrutura para recebimento por carretas.

De acordo com a divulgação da estatal, potenciais compradores terão acesso à infraestrutura para o armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural, o que possibilitará completa autonomia operacional. A produção do polo atende ao mercado interno brasileiro (refinarias), mas poderá ser oferecido contrato de compra de óleo pela Petrobras.

"O modelo de negócios proposto considera a sinergia atual entre as concessões listadas, a fim de otimizar o compartilhamento das instalações de produção e tratamento, o que justifica sua formatação em um único polo. Acesso ao mercado interno e externo através do TNC que integra o polo", explicou a empresa, na oportunidade de investimento.



até o dia 11 de setembro para entrarem em contato com a J.P. Morgan ( Os interessados terãopara entrarem em contato com a J.P. Morgan ( [email protected] ), sociedade gestora de participações, e expressarem que têm interesse na compra dos ativos da Petrobras. Após receberem a lista de documentos necessários para participarem do processo, deverão encaminhar os documentos até o dia 18 de setembro. A data para a venda não foi informada.