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Troca no comando

Petrobras anuncia saída de presidente da Transpetro

Cristiane Marsillac entregou carta de renúncia alegando por motivos pessoais. O atual diretor financeiro Gustavo Santos Raposo assumirá a presidência da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 21:49

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 21:49

A Petrobras informou nesta sexta-feira (21) a renúncia da presidente da sua subsidiária Transpetro, Cristiane Elia de Marsillac.
Cristiane Marsillac assumiu a presidência da Transpetro em março de 2020
Cristiane Marsillac assumiu a presidência da Transpetro em março de 2020 Crédito: Divulgação/Transpetro
A estatal informou que o conselho de administração da empresa recebeu carta de renúncia da presidente e que sua saída se deu por motivos pessoais. O atual diretor financeiro da Transpetro, Gustavo Santos Raposo, assumirá o comando da empresa.
A Transpetro opera o sistema de transporte de petróleo e gás da estatal e foi alvo das investigações da Operação Lava Jato.
Marsillac havia sido nomeada para dirigir a companhia no começo de março. Ela substituiu Rubens Silvino, presidente da companhia desde 2015, quando assumiu o lugar do ex-senador Sergio Machado, que fez acordo de colaboração premiada para reduzir penas por recebimento de propina para direcionar obras da estatal.
Antes de assumir o comando da estatal, Marsillac atuou como executiva em companhias privadas de navegação, como a Mercosul Line, a Prumo Logística e a Bravante. Como outros indicados do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, também passou pela Vale.
O engenheiro civil Gustavo Santos Raposo também havia sido nomeado para o cargo de diretor financeiro em março. Antes Raposo trabalhou no Icatu Seguros e, entre 2005 e 2013, cuidou da área de gestão de riscos da Vale.
A Transpetro é responsável por operar 47 terminais de armazenamento de petróleo e gás e uma malha de 14,8 mil quilômetros de dutos no país. A empresa tem uma frota de 59 navios, parte deles construídos pelo programa de construção naval do governo Lula que foi alvo da Lava Jato.

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