Petrobras anuncia saída de presidente da Transpetro

A Petrobras informou nesta sexta-feira (21) a renúncia da presidente da sua subsidiária Transpetro, Cristiane Elia de Marsillac.

Cristiane Marsillac assumiu a presidência da Transpetro em março de 2020 Crédito: Divulgação/Transpetro

A estatal informou que o conselho de administração da empresa recebeu carta de renúncia da presidente e que sua saída se deu por motivos pessoais. O atual diretor financeiro da Transpetro, Gustavo Santos Raposo, assumirá o comando da empresa.

A Transpetro opera o sistema de transporte de petróleo e gás da estatal e foi alvo das investigações da Operação Lava Jato.

Marsillac havia sido nomeada para dirigir a companhia no começo de março. Ela substituiu Rubens Silvino, presidente da companhia desde 2015, quando assumiu o lugar do ex-senador Sergio Machado, que fez acordo de colaboração premiada para reduzir penas por recebimento de propina para direcionar obras da estatal.

Antes de assumir o comando da estatal, Marsillac atuou como executiva em companhias privadas de navegação, como a Mercosul Line, a Prumo Logística e a Bravante. Como outros indicados do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, também passou pela Vale.

O engenheiro civil Gustavo Santos Raposo também havia sido nomeado para o cargo de diretor financeiro em março. Antes Raposo trabalhou no Icatu Seguros e, entre 2005 e 2013, cuidou da área de gestão de riscos da Vale.