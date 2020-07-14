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Privatizações

Petrobras vai anunciar novidades em seu programa de desinvestimento

Presidente da petrolífera disse que outros processos de vendas já estão na fase final e que serão concluídos nos próximos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 20:16

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:16

Petrobras vai anunciar nas próximas semanas novidades relativas ao seu programa de desinvestimento, segundo o presidente da empresa, Roberto Castello Branco, que participou nesta terça-feira (14), de evento virtual promovido pela agência Megawhat.
Unidade de Craqueamento Catalítico Fluído U-39 da Refinaria Landulpho Alves (RLAM)
Unidade da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) Crédito: Juarez Cavalcanti/ Agência Petrobras
A empresa anunciou recentemente ter entrado na fase final do processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, para o fundo Mubadala. A notícia motivou uma manifestação do Congresso no Supremo Tribunal Federal (STF) exigindo que privatizações desse porte sejam submetidas aos parlamentares.
Castello Branco afirmou, porém, estar tranquilo quanto às contestações. "Pessoas descontentes vão trabalhar para frustrar reformas. Mas temos consciência de que fazemos tudo de acordo com a lei", afirmou.
O presidente da Petrobras acrescentou ainda que outros processos de desinvestimento já estão na fase final e que serão concluídos nos próximos meses.

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