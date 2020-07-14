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Redução de custos

Petrobras economiza US$ 30 milhões ao perfurar poço no litoral do ES

A construção do poço submarino 7 GLF 49H ESS, no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo, foi o primeiro poço do pós-sal construído com a aplicação do conceito 'True One Trip Ultra Slender'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 12:51

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:51

FPSO Cidade de Vitória da Petrobras produz óleo e gás no Polo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo
Petrobras produz óleo e gás no Polo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo Crédito: Thiago Guimarães/Agência Petrobras
Petrobras afirma que no início deste mês de julho concluiu a construção do poço submarino 7 GLF 49H ESS, no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo. Em comunicado, a estatal explica que foi o primeiro poço do pós-sal construído com a aplicação do conceito "True One Trip Ultra Slender" (TOTUS), para simplificar e reduzir o tempo gasto nas etapas de perfuração e completação, resultando na conclusão na metade do tempo - em 44 dias ante média histórica do campo de 96 dias, e com redução de custo de cerca de 50%, equivalente a US$ 30 milhões.
"A Petrobras pode aplicar esse novo conceito em seus novos poços, em diversos campos maduros

do pós-sal, no período de 2021 a 2025, com potencial de redução de custo entre US$ 20 - 35 milhões por poço", diz em nota.

O conceito TOTUS, desenvolvido e patenteado pela Petrobras, poderá ser utilizado em determinados campos maduros do pós-sal onde as características geológicas e de reservatório favorecem sua aplicação, ainda conforme a empresa. A perfuração do poço ocorre em três fases ("Ultra Slender") e a completação (superior e inferior) é instalada numa manobra única ("True One Trip"), contra quatro ou cinco fases de perfuração e duas ou mais manobras para instalar a completação no processo tradicional.

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