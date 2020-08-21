Acordo com a Petrobras vai render R$ 190 milhões aos cofres do ES

Sede da Petrobras no Espírito Santo. Prédio da estatal fica na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Em meio à crise, diante da pandemia do novo coronavírus , os cofres do Espírito Santo ganharão um recurso extra de cerca de R$ 190 milhões, que serão pagos pela Petrobras até o final de setembro para encerrar litígios tributários.

Durante evento transmitido ao vivo pelas redes sociais nesta sexta-feira (21), o governador do Estado, Renato Casagrande , anunciou o decreto que regulamenta a política de crédito estimado com a Petrobras  assunto sobre o qual havia muita disputa judicial e que resultará em um acordo milionário.

Estamos fazendo adesão ao convênio para nos relacionarmos de forma mais simplificada com a Petrobras. Será bom para o governo do Estado, para a sociedade e para a Petrobras, destacou o governador.

Divergências envolvendo a forma de cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis retardaram a arrecadação do tributo pelo Estado enquanto a discussão se arrastava na Justiça.

Conforme explicou o subsecretário de Estado da Receita, Luiz Cláudio Nogueira de Souza, dúvidas sobre o que pode ser tributado como consumo, ou insumo, por exemplo, têm levado a uma série de brigas no Judiciário, não somente no Espírito Santo, mas também em outras federações.

É algo bastante comum no Brasil, apesar da complexidade. Então, entramos em um acordo para apurar um crédito estimado, com base em série histórica.

As perdas de arrecadação, em função da pandemia da Covid-19 , levaram o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, a considerar o momento do acordo bastante propício. E trabalhamos para que, daqui para frente, o processo de apuração de tributos seja mais desburocratizado, mais simples e ágil.

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

O recurso, aliás, já tem destino certo. Será aplicado no Fundo de Infraestrutura do Estado, que recebeu, no ano passado, um aporte de cerca de R$ 1 bilhão, proveniente do acordo do Parque das Baleias e do megaleilão da Cessão Onerosa.