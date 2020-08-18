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Combustível

Produção de petróleo e gás em julho sobe 2% ante junho, diz ANP

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), desse total, mais de 70% já é produzido na região do pré-sal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:20

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:20

FPSO Espírito Santo, da Shell, que atua na produção de petróleo no Parque das Conchas, no Espírito Santo
FPSO Espírito Santo, da Shell, que atua na produção de petróleo no Parque das Conchas, no Espírito Santo Crédito: Acervo Shell
A produção de petróleo no Brasil subiu 2% entre junho e julho, para 3,898 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe/d, que soma petróleo e gás), sendo 3,078 milhões de barris de petróleo - mais 2,1% contra o mês anterior -, e 130,3 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, 1,4% a mais que em junho, segundo o painel dinâmico da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Desse total, mais de 70% já é produzido na região do pré-sal, ou 2,738 milhões de boe/d.
O campo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos, corresponde à metade da produção do País, com 1,2 milhão de barris de petróleo por dia, seguido do campo de Búzios, com 470 mil b/d.
A queima de gás subiu 27,7% em julho, para 4 milhões de metros cúbicos diários, informou a ANP.

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