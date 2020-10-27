AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Petrobras firma compromisso de comprar plataforma construída no ES
US$ 353 milhões

Petrobras firma compromisso de comprar plataforma construída no ES

A P-71, em fase final de construção no Estaleiro Jurong, no Norte do Espírito Santo, terá capacidade de produção de 150 milhões de barris e será alocada no campo de Itapu, na Bacia de Santos

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 18:56
Estaleiro CIMC Raffles, na China, onde o casco da plataforma P-71 está sendo montado
Estaleiro CIMC Raffles, na China, onde o casco da plataforma P-71 está sendo montado Crédito: Divulgação/CIMC Raffles
A Petrobras anunciou nesta terça-feira (27) que assinou compromisso de compra da plataforma P-71, sujeito à condições precedentes relacionadas a marcos no avanço físico da unidade, após negociação com seus parceiros Shell e Petrogal. O desembolso da Petrobras estimado na transação será de US$ 353 milhões, correspondente à parcela dos sócios na P-71.
"A P-71, em fase final de construção no Estaleiro Jurong, no Espírito Santo, da família dos replicantes, com capacidade de produção de 150 mbpd, será alocada no campo de Itapu [na Bacia de Santos]", diz a Petrobras. "Após o leilão do excedente da cessão onerosa ocorrido em novembro de 2019, os direitos de produção do campo de Itapu passaram a ser detidos integralmente pela Petrobras e a alocação do FPSO P-71 no campo permitirá a antecipação do seu primeiro óleo em cerca de um ano."
A petrolífera fala que, por conta da nova alocação da P-71, a licitação de afretamento da plataforma que atenderia ao projeto de Itapu será cancelada.
Com o compromisso de venda, Petrobras, Shell, e Petrogal concordaram em elaborar um novo plano de desenvolvimento para Tupi, que será entregue a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2021.

Veja Também

Plataforma da Petrobras chega este mês ao ES para ter construção finalizada

Petrobras quer investir e ter parcerias para ampliar tratamento de gás no ES

Após adiar projeto, Petrobras inicia contratação de plataforma para o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Kim Jong-un fez uma 'transformação milagrosa' da economia da Coreia do Norte e se fortaleceu: 'O regime está mais rico do que nunca'
Instituto Ponte
O Brasil que transforma pessoas
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados