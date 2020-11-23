Max de Jesus Oliveira tinha mais de 10 anos de experiência na profissão de guarda-vidas Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Buscas por guarda-vidas desaparecido são retomadas em Vila Velha

Segundo a Prefeitura de Vila Velha , uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros realiza buscas na região da Ilha das Graças e da Ilha Pituã, enquanto uma embarcação da Marinha do Brasil atua na região das ilhas dos Pacotes, Itatiaia e também na Ilha das Graças, adentrando ao mar.

Ainda de acordo com a administração municipal, uma equipe do Serviço de Salvamento Aquático de Vila Velha, composta de oito guarda-vidas, faz uma varredura nas areias e restingas da Praia de Itaparica  ponto do desaparecimento  até a Barrinha, na Barra do Jucu. Em um esforço para encontrar o guarda-vidas desaparecido, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito também buscou informações junto as unidades de saúde e hospitais a Região da Grande Vitória. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já descartou qualquer tipo de socorro.

SAIU E NÃO VOLTOU

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O guarda-vidas desaparecido foi visto pela última vez quando se dirigia à colônia de pescadores na orla de Itaparica, após fazer alongamento na areia logo após ter saído da água onde treinava, segundo informações repassadas por outros colegas de trabalho. Câmeras da Central de Videomonitoramento captaram o momento em que o guarda-vidas entrou na água, mas não registrou as imagens dele saindo do mar, já que o equipamento fica em movimento automático, frisou a prefeitura em nota.

EXPERIENTE

Aflitos com a falta de informações, a família do guarda-vidas busca entender sobre o que pode ter acontecido, visto que Max era experiente, conhecia muito bem a região e tinha anos na profissão.

Mesmo com o mar agitado e o tempo chuvoso, os bombeiros foram para a água em busca do guarda-vidas nesta segunda-feira (23) Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta

"Ele tinha mais de 10 anos trabalhando com isso e nunca havia desaparecido em serviço antes. Tudo dele ficou lá no posto onde ele trabalha: chave da moto, carteira... Estava tudo lá", contou o irmão Mayck de Jesus Oliveira.