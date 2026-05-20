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Copa do Mundo

Rivais da Seleção Brasileira também apostam em experiência na convocação

Estratégia de ter arqueiros experientes, principalmente o titular, é a mesma dos três rivais já conhecidos do Brasil no Mundial

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2026 às 11:18
Seleção de Marrocos
Seleção de Marrocos Gabriela Biló/Folhapress

Carlo Ancelotti convocou três goleiros experientes para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Alisson (33), Ederson (32) e Weverton (38) têm média de idade de 34 anos. Mas a estratégia de ter arqueiros experientes, principalmente o titular, é a mesma dos três rivais já conhecidos do Brasil no Mundial.


Primeiro rival do Brasil na Copa, Marrocos ainda não anunciou sua lista, mas Bono será o titular. O goleiro do Al Hilal tem 35 anos e é um dos líderes da geração marroquina que surpreendeu na última edição do Mundial e foi quarta colocada. Um dos reservas deve ser Munir El Kajoui, que também esteve em 2022 e tem 37 anos.

Bono, goleiro do Marrocos
Bono, goleiro do Marrocos SIA KAMBOU / AFP

O Haiti já foi convocado e tem uma lenda do futebol nacional como titular. Johny Placide tem 38 anos, é convocado desde 2011 e é o grande líder da equipe. Com 79 jogos disputados, ele é o terceiro jogador com mais jogos pela seleção haitiana na história. Os reservas são mais novos: Josué Duverger (26 anos) e Alexandre Pierre (25 anos).


A Escócia conta com um quarentão entre os goleiros convocados para a Copa. Craig Gordon tem 43 anos, foi titular na reta final das Eliminatórias e joga pela seleção desde 2004, com 83 jogos disputados de lá para cá. As outras opções são Angus Gunn e Liam Kelly, ambos com 30 anos.

Goleiro Craig Gordon será titular na seleção da Escócia
Goleiro Craig Gordon será titular na seleção da Escócia GettyImages

Experiência no gol da Seleção

Alisson e Ederson eram os mais cotados para as duas principais vagas destinadas aos goleiros na seleção. Juntos, eles já haviam participado das Copas de 2018 e 2022, com Tite no comando. A surpresa ficou pela convocação de Weverton. O goleiro do Grêmio disputou a última Copa do Mundo, foi chamado algumas vezes durante o ciclo, mas nunca com Ancelotti no comando. 

Weverton na listagem durante convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Weverton na listagem durante convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 Fotoarena/Folhapress

A última partida como titular foi justamente contra Marrocos, no primeiro jogo após o Mundial de 2022. Nomes como Bento, Hugo Souza e John eram os mais cotados para a terceira vaga em 2026. Ancelotti, no entanto, prezou pela experiência.


"Em algumas posições, como goleiros, privilegiamos a experiência, por isso chamamos o Weverton, que é experiente, não precisamos testar, sabemos o seu valor, está acostumado a este nível. Testamos Bento, Hugo Souza e John, e pensamos que para essa competição precisamos de um jogador mais experiente", disse Ancelotti.

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