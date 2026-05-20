Viúva de músico chora em júri e diz que ex-PM a impediu de socorrer marido

Muito emocionada, chorando em vários momentos, Janaina Iara Moraes, esposa do músico Guilherme José Rocha Soares foi a primeira a prestar seu testemunho na manhã desta quarta-feira (20) no Tribunal do Júri de Vitória.





Está sendo julgado o ex-PM Lucas Torrezani, acusado pelo assassinato do músico, crime ocorrido em 17 de abril de 2023, no hall do prédio onde vítima e réu moravam.





Ela relatou aos jurados que presenciou a confusão, viu o momento em que o ex-militar sacou a arma e ouviu o tiro. Tudo foi acompanhado por uma janela da área de serviço que permitia uma visão do hall do prédio. O apartamento do casal era no térreo.