Motorista fica preso às ferragens após acidente entre carros em Linhares

Um motorista ficou preso às ferragens após uma batida envolvendo dois carros na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (19). A colisão envolveu um Fiat Uno e um Volkswagen Gol. De acordo com a Polícia Militar (PM), não há informações sobre a dinâmica do acidente.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento do condutor. Após ser retirado do veículo, ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a um hospital da região por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.