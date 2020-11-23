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Rodovia fechada

Morte e BR 101 interditada após grave acidente na Serra

De acordo com a Eco101, o condutor do carro faleceu no local e outra vítima esteve em atendimento. A rodovia foi liberada por volta das 15h50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 14:01

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:01

Acidente na BR 101
Acidente na BR 101 Crédito: Diezo Gomes
Um motorista morreu em um acidente envolvendo uma carreta e um carro no início da tarde desta segunda-feira (23) na BR 101, na Serra, entre os bairros Belvedere e Cidade Nova da Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 249 da rodovia, que esteve totalmente interditada por quase quatro horas. De acordo com a Eco101, a rodovia foi liberada por volta das 15h50.
De acordo com a Eco101, empresa responsável pela administração da rodovia, a ocorrência foi registrada às 12h21. O condutor do carro faleceu no local. Ele estava sozinho no veículo. A perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer a remoção do corpo. 
A empresa informou ainda que outra vítima, com ferimentos leves, foi atendida no local da ocorrência. A carreta estava carregada com placas de granito e o material ficou espalhado pela pista.
Acidente na BR 101
A colisão ocorreu no quilômetro 249 da rodovia, que está totalmente interditada nos dois sentidos Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a PRF,  enquanto não estava liberada a pista, os motoristas poderiam optar por desvios pela ES 010, por Aracruz.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, foram acionados para atendimento recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Equipes da PRF, IML e da Polícia Militar também estiveram no local.

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