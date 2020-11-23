Morte e BR 101 interditada após grave acidente na Serra

Acidente na BR 101 Crédito: Diezo Gomes

Um motorista morreu em um acidente envolvendo uma carreta e um carro no início da tarde desta segunda-feira (23) na BR 101, na Serra , entre os bairros Belvedere e Cidade Nova da Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 249 da rodovia, que esteve totalmente interditada por quase quatro horas. De acordo com a Eco101, a rodovia foi liberada por volta das 15h50.

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De acordo com a Eco101, empresa responsável pela administração da rodovia, a ocorrência foi registrada às 12h21. O condutor do carro faleceu no local. Ele estava sozinho no veículo. A perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer a remoção do corpo.

A empresa informou ainda que outra vítima, com ferimentos leves, foi atendida no local da ocorrência. A carreta estava carregada com placas de granito e o material ficou espalhado pela pista.

A colisão ocorreu no quilômetro 249 da rodovia, que está totalmente interditada nos dois sentidos Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a PRF, enquanto não estava liberada a pista, os motoristas poderiam optar por desvios pela ES 010, por Aracruz.