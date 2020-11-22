Acidente com carreta deixa um ferido e interdita BR 259, em Colatina

Após a publicação desta matéria, que dizia que a pista no quilômetro 56 estava interditada, a Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã desta segunda-feira (23), que a pista foi liberada. A vítima socorrida e levada para o hospital também foi identificada como o motorista do carro de passeio, o que não constava na primeira versão desta reportagem.