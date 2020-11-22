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Acidente com carreta deixa um ferido e interdita BR 259, em Colatina

De acordo com a PM, uma vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A pista chegou a ficar interditada nos dois sentidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 19:20

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 19:20

Acidente em Colatina
Acidente em Colatina Crédito: Leitor| A Gazeta
Um acidente envolvendo uma carreta e um carro foi registrado no final da tarde deste domingo (22) na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A carreta estava carregada com carvão e o material ficou espalhado pela pista.  De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  a colisão ocorreu no quilômetro 56 da rodovia.
Segundo a Polícia Militar, uma vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.  A PM não informou se a vítima era o condutor da carreta ou do carro. Mas, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, a vítima é o motorista do carro de passeio. A pista ficou interditada nos dois sentidos. Segundo informações da PRF, passadas na manhã desta segunda-feira (23), as duas pistas já estão liberadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada com ferimentos para o pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos, no Centro de Colatina. O quadro de saúde e o nome não foram informados.
Colatina: acidente na BR 259
Colatina: acidente na BR 259 Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

23/11/2020 - 7:29
Após a publicação desta matéria, que dizia que a pista no quilômetro 56 estava interditada, a Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã desta segunda-feira (23), que a pista foi liberada. A vítima socorrida e levada para o hospital também foi identificada como o motorista do carro de passeio, o que não constava na primeira versão desta reportagem.

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