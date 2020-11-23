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Carregado com álcool

Acidente com caminhão-tanque interdita trecho da BR 101, em Linhares

A batida também envolveu um carro de passeio, no perímetro urbano de Linhares, na manhã desta segunda-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 09:20

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:20

Acidente entre caminhão-tanque e carro com reboque interdita BR 101, em Linhares
Acidente entre caminhão-tanque e carro com reboque interditou BR 101, em Linhares Crédito: Imagens recebidas pela TV Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão-tanque e um carro de passeio com reboque interditou o trânsito nas pistas centrais da BR 101, em Linhares, na manhã desta segunda-feira (23). A colisão aconteceu no quilômetro 144. De acordo com informações de militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, o motorista do veículo de passeio não estava no local quando o socorro chegou, portanto, não há informações sobre o estado de saúde dele. Já o motorista da carreta, passa bem.
Imagens do acidente mostram que o caminhão-tanque carregado com álcool foi atingido por um veículo de passeio com reboque que transportava coco verde, em um cruzamento da pista central com a marginal da BR 101.
Segundo informações passadas à TV Gazeta pela equipe do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo não estava mais no local quando a primeira equipe chegou.
Testemunhas disseram que, logo após o acidente, ele pegou carona com outro veículo para um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O motorista do caminhão-tanque passa bem.

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Acidente entre caminhão-tanque e carro com reboque interdita BR 101, em Linhares
Acidente entre caminhão-tanque e carro com reboque interditou BR 101, em Linhares Crédito: Imagens recebidas pela TV Gazeta
Por se tratar de um caminhão-tanque transportando líquido inflamável, as equipes do Corpo de Bombeiros realizaram uma inspeção para verificar algum possível vazamento, mas nada foi detectado.
Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Eco101, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local para atendimento da ocorrência. Pouco antes das 9h da manhã desta segunda, o trecho foi liberado.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

Atualização

23/11/2020 - 9:01
O trecho que havia sido interditado para a retirada dos veículos, como informava esta matéria, foi liberado pouco antes das 9h da manhã desta segunda-feira (23). 

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