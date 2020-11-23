Após acidente com carreta, BR 259 é liberada em Colatina

A carreta estava carregada com carvão e o material ficou espalhado pela pista. Segundo a Polícia Militar, uma vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima era o motorista do carro de passeio. A pista ficou interditada nos dois sentidos. Segundo informações da PRF, passadas na manhã desta segunda-feira (23), as duas pistas já estão liberadas.