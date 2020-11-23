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Carregada com carvão

Após acidente com carreta, BR 259 é liberada em Colatina

O trecho ficou totalmente interditado depois de uma grave colisão entre uma carreta e um veículo de passeio no fim da tarde deste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 08:15

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 08:15

Acidente em Colatina
Acidente em Colatina Crédito: Leitor| A Gazeta
Depois de ficar totalmente interditada por causa de um grave acidente, a BR 259, em Colatina, já está com as duas pistas liberadas. A informação foi passada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (23). O trecho ficou interditado após uma grave colisão entre uma carreta e um veículo de passeio na altura do Km 56, no fim da tarde deste domingo (22).
A carreta estava carregada com carvão e o material ficou espalhado pela pista. Segundo a Polícia Militar, uma vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima era o motorista do carro de passeio. A pista ficou interditada nos dois sentidos. Segundo informações da PRF, passadas na manhã desta segunda-feira (23), as duas pistas já estão liberadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada com ferimentos para o pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos, no Centro de Colatina. O quadro de saúde e o nome não foram informados.
Com a colaboração de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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