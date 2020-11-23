Após acidente com carreta, BR 259 é liberada em Colatina

Depois de ficar totalmente interditada por causa de um grave acidente, a BR 259, em Colatina, já está com as duas pistas liberadas. A informação foi passada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (23). O trecho ficou interditado após uma grave colisão entre uma carreta e um veículo de passeio na altura do Km 56, no fim da tarde deste domingo (22).
A carreta estava carregada com carvão e o material ficou espalhado pela pista. Segundo a Polícia Militar, uma vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima era o motorista do carro de passeio. A pista ficou interditada nos dois sentidos. Segundo informações da PRF, passadas na manhã desta segunda-feira (23), as duas pistas já estão liberadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada com ferimentos para o pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos, no Centro de Colatina. O quadro de saúde e o nome não foram informados.
Com a colaboração de Eduardo Dias, da TV Gazeta