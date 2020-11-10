PRF apreende 11 kg de haxixe escondidos em moto na BR 259 em Colatina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11 kg de haxixe durante operação de fiscalização na BR 259, na altura de Baunilha, no município de Colatina, nesta terça-feira (10). A droga estava escondida em um compartimento de uma motocicleta e o condutor, um jovem de 20 anos que é natural de Santa Catarina, foi detido.
De acordo com a PRF, o suspeito estava indo do Mato Grosso do Sul para o Espírito Santo e, ao ser questionado a respeito do motivo da viagem, contou versões diferentes para a mesma história, o que levantou a suspeita dos agentes. Durante vistoria na motocicleta, os policiais encontraram vários pacotes da droga, totalizando os 11 kg. Veja o vídeo da vistoria:
A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que a apreensão gera um prejuízo de cerca de R$ 550 mil ao crime organizado. A polícia destacou também que a fiscalização na BR 259 é feita justamente para combater o tráfico de drogas, já que, segundo a PRF, a rodovia se tornou rota frequenta para o transporte de drogas com destino à Grande Vitória.
O jovem de 20 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Colatina, para onde também foi levado o material apreendido.