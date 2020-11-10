PRF apreende 11 kg de haxixe escondidos em moto na BR 259 em Colatina

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A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que a apreensão gera um prejuízo de cerca de R$ 550 mil ao crime organizado. A polícia destacou também que a fiscalização na BR 259 é feita justamente para combater o tráfico de drogas, já que, segundo a PRF, a rodovia se tornou rota frequenta para o transporte de drogas com destino à Grande Vitória.