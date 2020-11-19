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Atingido por caminhão

Idoso de bicicleta morre em acidente na BR 101, em Linhares

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi identificada como Nidio de Jesus, de 63 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 10:31

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 10:31

Idoso morre em acidente na BR 101, em Linhares
Idoso morre em acidente na BR 101, em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução
Um ciclista de 63 anos morreu após ser atingido por um caminhão na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi identificada como Nidio de Jesus. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (18).
De acordo com a PRF, testemunhas relataram que o idoso foi atingido pelo caminhão quando estava passando pelo acostamento da rodovia, por volta das 21 horas. Chovia no momento do acidente. As causas do acidente não foram informadas.
Depois do acidente, populares relataram para PRF que o caminhoneiro fugiu do local e o idoso foi atingido por um segundo carro. A vítima morreu na hora. O motorista do veículo, que também atingiu o idoso, contou que não conseguiu parar a tempo de evitar a segunda colisão.
Idoso morre em acidente na BR 101, em Linhares
Idoso morre em acidente na BR 101, em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução
O assento da bicicleta, um sapato, e um boné que seriam da vítima ficaram jogados às margens da rodovia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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