Preço do leite aumenta quase 15% no ES e azeda orçamento das famílias

Quem não abre mão do leite para acompanhar o café ou não deixa o produto faltar no carrinho do supermercado já deve ter percebido: o preço subiu nas últimas semanas no Espírito Santo.





Só em abril, o leite longa vida subiu 14,87% na Grande Vitória e no acumulado do ano a alta soma 9,99%, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Na Grande Vitória, por exemplo, o litro do leite UHT está sendo vendido entre R$ 4,48 e R$ 8,99, chegando a R$ 9,89 nas versões sem lactose. As informações constam no Menor Preço, aplicativo que monitora em tempo real os valores que os produtos estão sendo vendidos nos estabelecimentos comerciais via nota fiscal eletrônica.





Em maio, o valor segue subindo, também no Brasil, conforme apontou o Índice Geral de Preços (IGP-10), estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em maio, o leite in natura subiu 10,19%, enquanto o longa vida teve alta de 13,85%. No mês anterior, as altas tinham sido de 6,4% e 8,1%, respectivamente.