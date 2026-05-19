Marca de sorvete capixaba vai investir em fábrica de açaí nos Estados Unidos

Uma marca de sorvetes fundada no Espírito Santo está acelerando sua expansão global. Após consolidar operação industrial voltada para produção de açaí na Itália, o Grupo Lamoia agora mira o mercado dos Estados Unidos. A capacidade de produção da fábrica em Piúma, no litoral Sul do Estado, também está sendo ampliada.

O plano é instalar uma unidade de produção no estado de Oklahoma, numa região a 250 quilômetros de Dallas, no Texas. O investimento previsto para o projeto nos Estados Unidos é de aproximadamente US$ 3 milhões, valor semelhante ao aplicado na planta europeia, segundo informou o diretor-presidente do grupo, Wanderson Lamoia.





O grupo já é detentor de marcas conhecidas, como Luigi, Paletitas e Natuca. A marca que vai ser lançada no mercado norte-americano é o Natuzon Açaí, a mesma da Itália. A fábrica estará preparada para produzir massa à base de água. Assim, além do açaí, Lamoia quer levar sorvetes de maracujá, manga e outras frutas tropicais para os Estados Unidos.





A nova fábrica em Oklahoma terá capacidade produtiva estimada em 500 toneladas por mês. Segundo Lamoia, o projeto é fruto de parceria com sócios brasileiros que já residem na região e identificaram uma oportunidade crescente no setor de alimentação saudável, especialmente no segmento de food service.