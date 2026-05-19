Marca de sorvete capixaba vai investir em fábrica de açaí nos Estados Unidos

Uma marca de sorvetes fundada no Espírito Santo está acelerando sua expansão global. Após consolidar operação industrial voltada para produção de açaí na Itália, o Grupo Lamoia agora mira o mercado dos Estados Unidos. A capacidade de produção da fábrica em Piúma, no litoral Sul do Estado, também está sendo ampliada.
O plano é instalar uma unidade de produção no estado de Oklahoma, numa região a 250 quilômetros de Dallas, no Texas. O investimento previsto para o projeto nos Estados Unidos é de aproximadamente US$ 3 milhões, valor semelhante ao aplicado na planta europeia, segundo informou o diretor-presidente do grupo, Wanderson Lamoia.
O grupo já é detentor de marcas conhecidas, como Luigi, Paletitas e Natuca. A marca que vai ser lançada no mercado norte-americano é o Natuzon Açaí, a mesma da Itália. A fábrica estará preparada para produzir massa à base de água. Assim, além do açaí, Lamoia quer levar sorvetes de maracujá, manga e outras frutas tropicais para os Estados Unidos.
A nova fábrica em Oklahoma terá capacidade produtiva estimada em 500 toneladas por mês. Segundo Lamoia, o projeto é fruto de parceria com sócios brasileiros que já residem na região e identificaram uma oportunidade crescente no setor de alimentação saudável, especialmente no segmento de food service.
O centro dos Estados Unidos ainda tem muita oportunidade tanto para produzir nossa marca quanto para expandir com industrialização e marca própria
Wanderson Lamoia Diretor-presidente do Grupo Lamoia
Diferentemente da estratégia adotada na Itália, o grupo começará a comercialização nos EUA antes mesmo da fábrica local ficar pronta. Segundo Wanderson Lamoia, a empresa enviará contêineres de açaí produzidos no Estado entre agosto e outubro deste ano para iniciar o faturamento e o reconhecimento da marca Natuzon no país. O foco inicial serão os "açaí bowls", muito populares em lojas de comida saudável americanas.
Para sustentar o crescimento nacional e internacional, a matriz em Piúma está passando por uma significativa ampliação e automação. O maior destaque é a construção de uma câmara fria vertical de 15 metros de altura, uma das poucas do tipo no Brasil destinadas à indústria de sorvetes. No geral, a câmara fria tem 5 mil metros quadrados de piso.
A capacidade produtiva da fábrica de Piúma já foi ampliada para atender à crescente demanda por marcas próprias e pelas linhas tradicionais do grupo.
Na Itália, o grupo segue em expansão, investindo também no mercado de marcas próprias para grandes redes de supermercados, por exemplo. Apesar do conservadorismo do mercado italiano em relação ao tradicional gelato, Lamoia conta que o grupo conseguiu adaptar a formulação do açaí para o paladar local, reduzindo açúcares e aumentando o teor de polpa de fruta.
A unidade italiana produzirá cerca de um milhão de potes de açaí nos próximos meses para grandes redes de supermercados em Portugal, França, Espanha e Itália. A fábrica italiana já exporta para países como Luxemburgo, Inglaterra, Portugal e Espanha.
"Depois de um ano de adaptação, tivemos agora em fevereiro o melhor mês de vendas em relação a 2025 e assim também foi em março", destaca.