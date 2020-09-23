Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente na BR 101

Linhares: mototaxista é encontrado morto após ficar 5 dias desaparecido

Daniel Aprigio Marques da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto às margens da BR 101; polícia acredita que Daniel sofreu um acidente e caiu em uma área de difícil acesso

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Mototaxista estava em um local de dificil acesso Crédito: TV Gazeta Norte
O mototaxista Daniel Marques da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto às margens da BR 101, no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o copo do jovem foi encontrado na tarde desta quarta-feira (23). Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (18). A polícia acredita que Daniel sofreu um acidente e depois caiu na área de difícil acesso.
Parentes contaram à polícia que o jovem saiu do bairro Nova Esperança, em Linhares, para trabalhar na sexta-feira (18), mas não voltou para casa. Os familiares iniciaram uma campanha para tentar localizar a Daniel.
Daniel Aprigio Marques da Silva, 27 anos Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Segundo o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a polícia acredita que o jovem tenha se acidentado. Ele acrescentou que as características do terreno dificultaram a localização imediata do corpo.
Ainda de acordo com a polícia, quando foi encontrado, Daniel usava o colete de trabalho e a motocicleta foi encontrada ao lado do corpo do jovem.
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para exames. As causas da morte serão investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados