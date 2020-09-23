Linhares: mototaxista é encontrado morto após ficar 5 dias desaparecido

O mototaxista Daniel Marques da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto às margens da BR 101, no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o copo do jovem foi encontrado na tarde desta quarta-feira (23). Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (18). A polícia acredita que Daniel sofreu um acidente e depois caiu na área de difícil acesso.
Parentes contaram à polícia que o jovem saiu do bairro Nova Esperança, em Linhares, para trabalhar na sexta-feira (18), mas não voltou para casa. Os familiares iniciaram uma campanha para tentar localizar a Daniel.
Segundo o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a polícia acredita que o jovem tenha se acidentado. Ele acrescentou que as características do terreno dificultaram a localização imediata do corpo.
Ainda de acordo com a polícia, quando foi encontrado, Daniel usava o colete de trabalho e a motocicleta foi encontrada ao lado do corpo do jovem.
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para exames. As causas da morte serão investigadas.