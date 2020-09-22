Loja onde crime aconteceu, em Cariacica Crédito: Internauta | A Gazeta

Veja o vídeo: Um empresário, identificado apenas como "Marcão", morreu após ser baleado dentro do próprio estabelecimento comercial na tarde desta terça-feira (22) em Campo Grande, Cariacica . Um vídeo da câmera de videomonitoramento do local mostra a ação do criminoso.

Your browser does not support the audio element. Empresário é morto a tiros dentro da própria loja em Campo Grande

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De acordo com a Polícia Militar , o homem era proprietário do estabelecimento e foi alvejado por vários disparos de arma de fogo por volta das 15h20. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta.

Marcão, dono da loja de carros, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Campo Grande Crédito: Reprodução | Facebook

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital particular da região, mas teve a morte constatada após dar entrada no local. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Atualização: Demandada por A Gazeta, a Demandada por, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", explicou, em nota.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.