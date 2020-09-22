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Cariacica

Empresário é morto a tiros dentro da própria loja em Campo Grande

Imagens da câmera de videomonitoramento do local mostram a ação do criminoso

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 19:26
Loja onde crime aconteceu, em Cariacica
Loja onde crime aconteceu, em Cariacica Crédito: Internauta | A Gazeta
Um empresário, identificado apenas como "Marcão", morreu após ser baleado dentro do próprio estabelecimento comercial na tarde desta terça-feira (22) em Campo Grande, Cariacica. Um vídeo da câmera de videomonitoramento do local mostra a ação do criminoso. Veja o vídeo:
Empresário é morto a tiros dentro da própria loja em Campo Grande
De acordo com a Polícia Militar, o homem era proprietário do estabelecimento e foi alvejado por vários disparos de arma de fogo por volta das 15h20. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta.
Marcão, dono da loja de carros, foi morto a tiros dentro da própria loja em Campo Grande
Marcão, dono da loja de carros, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Campo Grande Crédito: Reprodução | Facebook
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital particular da região, mas teve a morte constatada após dar entrada no local. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. 
Atualização: Demandada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", explicou, em nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destacou ainda que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".

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