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Leonel Ximenes

Polícia investiga morte do poeta Sérgio Blank em Cariacica

Segundo Boletim Unificado da Polícia Civil, corpo do escritor foi encontrado com o fio de telefone enrolado em seu pescoço

Públicado em 

24 jul 2020 às 10:40
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O escritor Sérgio Blank
O escritor Sérgio Blank, que foi encontrado morto ontem (23) em sua casa, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil investiga a morte do poeta Sérgio Luiz Blank, 56 anos, cujo corpo foi encontrado ontem (23) à tarde em sua residência no bairro Campo Grande, em Cariacica. O corpo dele foi levado ao Departamento Médico-Legal (DML), em Vitória, para constatar se Blank, de fato, pode ter sido vítima de homicídio, conforme consta na tipificação inicial da ocorrência registrada pela Polícia Militar, à qual a coluna teve acesso. Também não se descarta suicídio, segundo fontes da Sesp, mas a linha de investigação principal é homicídio, de acordo com a polícia.
O laudo pericial do DML e as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão explicar se houve ou não homicídio. O poeta foi encontrado de bruços na cama dele e com marcas de violência  - um fio de telefone em seu pescoço -, conforme relata a ocorrência.

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Ocupante da cadeira número nove da Academia Espírito-Santense de Letras, Blank se notabilizou pela poesia e, também, pela difusão da literatura. Seu trabalho na Biblioteca Estadual foi digno de elogios. Ele havia sido eleito para a Academia no dia 22 de julho do ano passado, um ano antes da sua morte.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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