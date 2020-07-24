Polícia investiga morte do poeta Sérgio Blank em Cariacica

A Polícia Civil investiga a morte do poeta Sérgio Luiz Blank
, 56 anos, cujo corpo foi encontrado ontem (23) à tarde em sua residência no bairro Campo Grande, em Cariacica. O corpo dele foi levado ao Departamento Médico-Legal (DML), em Vitória, para constatar se Blank, de fato, pode ter sido vítima de homicídio, conforme consta na tipificação inicial da ocorrência registrada pela Polícia Militar, à qual a coluna teve acesso. Também não se descarta suicídio, segundo fontes da Sesp, mas a linha de investigação principal é homicídio, de acordo com a polícia.
O laudo pericial do DML e as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão explicar se houve ou não homicídio. O poeta foi encontrado de bruços na cama dele e com marcas de violência - um fio de telefone em seu pescoço -, conforme relata a ocorrência.
Ocupante da cadeira número nove da Academia Espírito-Santense de Letras, Blank
se notabilizou pela poesia e, também, pela difusão da literatura. Seu trabalho na Biblioteca Estadual foi digno de elogios. Ele havia sido eleito para a Academia no dia 22 de julho do ano passado, um ano antes da sua morte.