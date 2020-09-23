Ataque que matou ritmista partiu do Bairro da Penha, afirma PM

O ritmista Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, morto durante um tiroteio no Alagoano, em Vitória Crédito: Redes sociais/Unidos da Piedade

De acordo com o comandante do Primeiro Batalhão da PM, os suspeitos foram inicialmente para a Ilha do Príncipe praticar o ataque, mas ao constatarem que havia uma barreira de segurança no local, foram ao Alagoano, onde também há inimigos de lideranças do tráfico do Bairro da Penha.

"Desde sábado, fomos informados pelo sistema de inteligência sobre a possibilidade de ataque vindo do bairro da Penha na Ilha do Príncipe. Entre eles, está um criminoso que saiu com alvará ligado ao (suspeito de tráfico) Jonh Lennon  fizemos várias operações para prendê-lo", explicou o comandante.

As investigações, de acordo com o tenente-coronel Borges, mostram que Patrick era inocente e não tinha ligação com o crime. "Não há nenhum relato ou ficha que o relacione com o tráfico local", destacou o tenente-coronel.

Patrick Loureiro dos Santos Menezes era ritmista da agremiação Unidos da Piedade. De acordo com familiares, o jovem estava em uma rua do bairro quando começou um tiroteio. Ele foi atingido por disparos e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O jovem é descrito como um rapaz alegre, querido por todos que o conheciam e muito respeitoso com as regras da escola de samba. Ele era ritmista desde criança, quando morava na Piedade. Patrick se mudou com a família para o Alagoano há menos de dois anos.