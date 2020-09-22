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Luto no samba

Ritmista da Unidos da Piedade morre baleado no Alagoano, em Vitória

Patrick Loureiro dos Santos morava no bairro há cerca de dois anos. Ele era integrante da escola de samba desde criança, quando morava no Morro da Piedade

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 19:22
O ritmista Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, morto durante um tiroteio no Alagoano, em Vitória
O ritmista Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, morto durante um tiroteio no Alagoano, em Vitória Crédito: Redes sociais/Unidos da Piedade

  • Any Cometi

    Do G1 ES
A Unidos da Piedade, escola de samba de Vitória, perdeu mais um integrante para a violência. O ritmista Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, foi morto durante um tiroteio no morro Alagoano, em Vitória, na manhã desta terça-feira (22).
De acordo com familiares, Patrick estava em uma rua do bairro quando começou um tiroteio. Ele foi atingido por disparos e socorrido, mas não resistiu. A família aguarda a liberação do corpo no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

QUERIDO PELA COMUNIDADE

Patrick é descrito como um menino alegre, querido por todos que o conheciam e muito respeitoso com as regras da escola de samba. Era ritmista desde criança, quando morava na Piedade. Ele se mudou com a família para o Alagoano há menos de dois anos.
Patrick tocava surdo de primeira, um instrumento que exige bastante comprometimento. A Unidos da Piedade publicou nas redes sociais uma nota em homenagem ao ritmista. "Patrick era um menino educado e muito dedicado, sempre de bem com a vida e com todos, um menino prestativo ajudou a escola em todos os segmentos possi?veis".
Ele era muito querido, dedicado, sempre solícito a ir tocar com a bateria nos eventos que fazíamos. Ele era muito talentoso. Tocava o surdo de primeira, que é um instrumento de muita responsabilidade da bateria, porque dita a marcação. O que aconteceu é uma pena, eu lamento muito, declarou a diretora de projetos da Unidos da Piedade, Rakel Rissi. É mais um jovem que a gente perde para o sistema. A Unidos da Piedade está em luto.

HISTÓRICO

Em 2018, os irmãos Ruan Reis, de 19 anos, e Damião Marcos Reis, de 22, foram assassinados na casa em que moravam no Morro da Piedade. Ruan era passista da Unidos da Piedade.
A morte dos irmãos causou comoção na comunidade e na agremiação. Suspeitos da morte de Ruan e Damião foram presos no ano passado, nos meses de julho e novembro.

POLÍCIA

A Polícia Militar informou que no início da tarde desta terça-feira (22), um homem foi atingido por disparos de arma de fogo, no bairro Alagoano, em Vitória, e socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência Emergência, mas teve o óbito confirmado após dar entrada.
De acordo com a PM, ninguém no local soube informar sobre autoria e motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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