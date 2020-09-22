Ritmista da Unidos da Piedade morre baleado no Alagoano, em Vitória

O ritmista Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, morto durante um tiroteio no Alagoano, em Vitória Crédito: Redes sociais/Unidos da Piedade

Any Cometi Do G1 ES

A Unidos da Piedade, escola de samba de Vitória, perdeu mais um integrante para a violência. O ritmista Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, foi morto durante um tiroteio no morro Alagoano, em Vitória, na manhã desta terça-feira (22).

De acordo com familiares, Patrick estava em uma rua do bairro quando começou um tiroteio. Ele foi atingido por disparos e socorrido, mas não resistiu. A família aguarda a liberação do corpo no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

QUERIDO PELA COMUNIDADE

Patrick é descrito como um menino alegre, querido por todos que o conheciam e muito respeitoso com as regras da escola de samba. Era ritmista desde criança, quando morava na Piedade. Ele se mudou com a família para o Alagoano há menos de dois anos.

Patrick tocava surdo de primeira, um instrumento que exige bastante comprometimento. A Unidos da Piedade publicou nas redes sociais uma nota em homenagem ao ritmista. "Patrick era um menino educado e muito dedicado, sempre de bem com a vida e com todos, um menino prestativo ajudou a escola em todos os segmentos possi?veis".

Ele era muito querido, dedicado, sempre solícito a ir tocar com a bateria nos eventos que fazíamos. Ele era muito talentoso. Tocava o surdo de primeira, que é um instrumento de muita responsabilidade da bateria, porque dita a marcação. O que aconteceu é uma pena, eu lamento muito, declarou a diretora de projetos da Unidos da Piedade, Rakel Rissi. É mais um jovem que a gente perde para o sistema. A Unidos da Piedade está em luto.

HISTÓRICO

Em 2018, os irmãos Ruan Reis, de 19 anos, e Damião Marcos Reis, de 22, foram assassinados na casa em que moravam no Morro da Piedade. Ruan era passista da Unidos da Piedade.

A morte dos irmãos causou comoção na comunidade e na agremiação. Suspeitos da morte de Ruan e Damião foram presos no ano passado, nos meses de julho e novembro.

POLÍCIA

A Polícia Militar informou que no início da tarde desta terça-feira (22), um homem foi atingido por disparos de arma de fogo, no bairro Alagoano, em Vitória, e socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência Emergência, mas teve o óbito confirmado após dar entrada.

De acordo com a PM, ninguém no local soube informar sobre autoria e motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.