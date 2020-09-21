Dois homens são assassinados a tiros em bairro da Serra

Dois homens foram encontrados mortos no começo da noite deste domingo (20), no bairro Porto Dourado I, na Serra. Os dois corpos foram localizados pela Polícia Militar na rua Manoel Garrincha. No local foram encontradas muitas cápsulas e as vítimas tinham perfurações por todo o corpo.
A Polícia Militar acionou a Polícia Civil para que investiguem o caso. O local onde os corpos estavam é conhecido pela movimentação do tráfico de drogas. À polícia, moradores contaram que por volta 17 horas ouviram muitos disparos de arma de fogo e viram dois homens correndo em direção a rua onde os corpos foram encontrados.
A Polícia Militar informou que não foi possível identificar as vítimas no local onde os corpos estavam porque não havia documentos com eles e os moradores da região disseram não conhecer os homens.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta